Fernando Diniz dá nova chance a Richarlison por 'critério técnico'

Um dos jogadores mais criticados nas redes sociais após as duas primeiras partidas da seleção nesta Eliminatórias para a Copa do Mundo, o atacante Richarlison voltou a ser convocado pelo técnico Fernando Diniz neste sábado. Assim, o atacante do Tottenham, que vive má fase, terá nova chance na seleção nos duelos diante de Venezuela e Uruguai.

Richarlison teve atuação apenas discreta na goleada por 5 a 1 diante da Bolívia, em Belém, e chegou a chorar ao ser substituído. Quatro dias mais tarde, ele chegou a balançar a rede contra o Peru, mas o gol acabou anulado por impedimento.

Neste sábado, Fernando Diniz foi questionado sobre a nova convocação de Richarlison, mesmo que ele esteja em mau momento. Mas, de acordo com o treinador, a convocação respeitou o "critério técnico".

"O Richarlison jogou mal contra a Bolívia? Ou jogou mal contra o Peru?", indagou o treinador, quase fazendo parecer uma pergunta retórica. "É que às vezes a gente não para pra pensar. Ele teve algumas chances e a bola dele não entrou, mas o Richarlison, na minha opinião, não jogou mal em nenhum dos dois jogos."

Segundo Diniz, a participação do atacante precisa ser vista para muito além de sua movimentação próximo à área adversária. "Ele contribuiu com o time, ele jogou bem, ele ajudou muito na marcação, acertou a maioria das paredes, das tabelas, só que não teve a felicidade, na seleção, nesses dois jogos, de colocar a bola pra dentro", justificou Diniz.

Ainda segundo o treinador da seleção brasileira, Richarlison vem melhorando sua performance em seu clube, o Tottenham. "Na minha opinião ele teve participações que justificam a convocação dele, e lá no Tottenham ele já deu sinais de melhora. Ele não começou a partida no último final de semana como titular, mas entrou no decorrer da partida e foi decisivo, foi um dos protagonistas do jogo, com assistências", considerou Diniz.