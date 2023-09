Sob forte calor, Rayssa Leal brilha no skate e vai à final do STU em São Paulo com 1º lugar

Diante de um sol intenso, Rayssa Leal confirmou o seu favoritismo e esbanjou categoria neste sábado ao se classificar na primeira colocação para a final da etapa de São Paulo do Crcuito Brasileiro de skate street feminino. A disputa, inclusive, não apresentou nenhuma surpresa e colocou as favoritas nas três primeiras colocações.

Gabi Mazzeto terminou a semifinal em segundo lugar com Pâmela Rosa vindo logo a seguir. As três skatistas são as grandes favoritas para representar a modalidade pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. As oito melhores brigam pelo título e acontece às 15h deste domingo.

Contando com a torcida a seu favor, a Fadinha não decepcionou e obteve a sua melhor nota (63.57, no total), sob um forte calor. "Estou muito feliz de competir de novo aqui no Brasil. É uma sensação que não dá para explicar. Estou feliz com o meu desempenho, acertei o que treinei", afirmou.

Gabi Mazzeto tornou a disputa ainda mais acirrada e conseguiu 57.70. Pâmela Rosa, outra cotada para brigar pelo topo do pódio, não teve um desempenho tão eficiente no início. No entanto, ela conseguiu se recuperar e garantiu a terceira melhor pontuação: 49.73.

Rayssa, Gabi e Pâmela vão disputar o título na final do STU de São Paulo com outras cinco classificadas: Maria Almeida, Isabelly Ávila, Rafaela Murbach, Daniela Martins e Maria Lucia Rocha.

No street masculino, Gabryel Aguilar ficou com o primeiro lugar na semifinal com 73.96 e deixou em segundo Ismael Henrique, que cravou 71,90. O terceiro lugar ficou com Kalani Konig (70.93).

No Park feminino, Fernanda Tonissi terminou em primeiro nesta semifinal com 60.40. Isadora Pacheco vem logo depois com a segunda melhor nota, 58.37. Sofia Godoy, 53.17, ficou com o terceiro posto. Já no masculino, os três melhores foram Augusto Akio, o Japinha, Kalani Konig e Luigi Cini.