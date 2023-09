Tombense empata sem gols com Botafogo-SP e continua na zona de rebaixamento da Série B

Ainda não foi desta vez que o Tombense conseguiu respirar fora da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado à tarde empatou sem gols com o Botafogo, no Estádio Soares Azevedo, em Muriaé, pela 29ª rodada.

O clube mineiro vive uma situação complicada, com apenas 26 pontos, em 18º lugar e dentro da zona de rebaixamento. De olho numa vaga na primeira página da tabela, o clube paulista conseguiu um ponto importante que o mantém em 12º lugar com 39 pontos. Está três pontos atrás do Ceará (42), atual 11º colocado.

O Botafogo vinha de vitória por 1 a 0 em cima do Atlético-GO, que tinha quebrado um jejum de nove rodadas sem vencer. O Tombense tinha perdido por 3 a 0 para o Guarani, em Campinas, na rodada anterior, e pretendia se reabilitar atuando como mandante, ainda fora de Tombos, onde deve jogar a partir da 31ª rodada.

Para tentar mostrar força, o Tombense começou o jogo mais avançado, tentando explorar a velocidade para chegar na frente com chances de finalização. Mas o Botafogo estava montado com três zagueiros e bem protegido pelos dois volantes, resistindo bem a pressão.

O time mineiro só teve uma chance real de gol, aos 37 minutos, quando desceu rápido e pegou a defesa botafoguense aberta. Matheus Frizzo abriu de lado esquerdo para Marcelinho, que chutou forte. A bola bateu no pé da trave e saiu de lado.

O Tombense manteve o ritmo no segundo tempo, mas sem nenhum poder de finalização. O Botafogo passou, inclusive, a tentar explorar os contra-ataques, que não tinham saído no primeiro tempo. A melhor chance aconteceu aos 20 minutos, quando Osman dominou na frente da área e tocou de calcanhar para Edson Cariús que bateu forte e rasteiro. O goleiro Felipe Garcia desviou com a ponta dos dedos, mesmo assim a bola saiu para escanteio tirando tinta da trave.

O técnico Moacir Júnior tentou de tudo na parte final do jogo, usando suas trocas para deixar o Tombense ofensivo com quatro atacantes. Mas a bola não chegava na frente com qualidade.

Sentindo a pressão, o Botafogo se resguardou e não permitiu nenhuma finalização do Tombense em cima do gol defendido pelo goleiro Matheus Albino.

Pela 30ª rodada, os dois times vão atuar fora de casa. O Tombense vai enfrentar o líder Vitória, em Salvador (BA), na sexta-feira, às 21h30. Enquanto isso, o Botafogo vai até Itu para fazer o duelo paulista com o Ituano, no dia 30, às 17h.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 0 BOTAFOGO

TOMBENSE - Felipe Garcia; Pedro Costa (Kevin), Ednei, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Zé Ricardo (Rafinha), Bruno Matias e Matheus Frizzo; Kleiton (Alex Sandro), Fernandão (Daniel Amorim) e Marcelinho (keké). Técnico: Moacir Júnior.

BOTAFOGO - Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Márcio Silva; Thássio, Guilherme Madruga (Mantuan), Tárik, Ivonei (Osman) e Jean Vitor (Luís Felipe); Lucas Cardoso (Gustavo Xuxa) e Edson Cariús (Edson Carioca). Técnico: Marcelo Chamusca.

CARTÕES AMARELOS - Fernandão e Keké (Tombense). Tárik e Guihrme Madruga (Botafogo).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).