Catanduva e União São João empatam na primeira final do Campeonato Paulista Sub-23

Apesar do forte calor, Catanduva e União São João de Araras fizeram um jogo bastante disputado neste sábado à tarde no Estádio Sílvio Salles, na cidade de Catanduva. Mas o primeiro confronto final do Campeonato Paulista da 2.ª Divisão terminou empatado e sem gols.

Com este empate o título da temporada fica aberto para o segundo jogo, que será disputado no Estádio Hermínio Ometto, na cidade de Araras, no próximo sábado, a partir das 15 horas.

Ambos já estão com o acesso garantido para o Campeonato Paulista A3 de 2024. Como não há vantagem na final, em caso de novo empate, independentemente do placar, o título será decidido nas penalidades máximas.

O empate no primeiro jogo foi justo, mesmo porque os dois times fizeram um jogo aberto e com muitas chances de gols. O zero permaneceu no placar graças às grandes defesas dos dois goleiros: Mandela, do time da casa, e Orlando, do visitante. Mais de três mil torcedores viram este jogo.