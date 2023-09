Sport goleia o Londrina por 4 a 0 e assume a vice-liderança da Série B

O Sport aproveitou bem o tropeço do Guarani e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro em grande estilo. Na noite deste sábado, recebeu o Londrina na Ilha do Retiro, no Recife (PE), e goleou por 4 a 0, com gols de Jorginho, Labandeira, Michel Lima e Fábio Matheus. A partida foi válida pela 29ª rodada.

Com a vitória, o Sport chegou a quatro jogos invicto, sendo duas vitórias seguidas, e alcançou 53 pontos, atrás apenas do Vitória, com 55. Guarani, com 50 pontos, e Novorizontino, com 48, completam o G-4. O time de Novo Horizonte (SP), porém, ainda joga na rodada.

O Londrina, por outro lado, segue em situação bem delicada, pois ocupa a 19ª e penúltima colocação com 21 pontos, à frente apenas do ABC, com 16. O Avaí, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, tem 30 pontos e ainda entrará em campo.

Jogando em casa, o Sport tomou a iniciativa e buscou o ataque. Nos primeiros minutos, Jorginho teve uma boa chance, mas chutou para fora. Depois, após o goleiro Neneca sair mal, a bola sobrou para Labandeira, que não conseguiu aproveitar, errando cabeçada. O Londrina respondeu com boa chegada pela esquerda, mas, após cruzamento, William Barbio finalizou mal.

Apesar disso, o Sport continuou com as jogadas mais perigosas e teve outras duas chances com Alisson Cassiano. Até que o gol saiu aos 30 minutos, em bela atuação de Jorginho. O Sport roubou a bola na defesa e Jorginho fez boa jogada no meio-campo para puxar o contra-ataque. Depois, acionou Labandeira na direita, que invadiu a área na direita e tocou para trás. Jorginho, que acompanhou a jogada, chutou de primeira, no alto, para marcar.

Na parte final, o Londrina chegou com perigo, mas Ariel, mesmo bem posicionado, cabeceou fraco. A resposta do Sport foi novamente com Jorginho. Sua finalização desviou na zaga e obrigou Neneca a fazer boa defesa para evitar o gol.

A situação ficou ainda melhor no começo do segundo tempo, quando o Sport ampliou o placar aos quatro minutos. O Londrina cobrou escanteio, mas a bola voltou para o campo defensivo. Lucas Mendes, porém, bobeou e perdeu a bola para Labandeira, que saiu na cara do goleiro Neneca. Sem demora, ele finalizou ainda da meia-lua para fazer 2 a 0.

A partida seguiu movimentada e o Londrina balançou a rede aos dez minutos, com Ariel, que aproveitou rebote de Dênis. Entretanto, o VAR analisou o lance e anulou o gol por impedimento do meia.

Superior, o Sport fez o terceiro gol aos 23 minutos, em jogada de escanteio. Após cobrança curta, Felipinho cruzou e dois jogadores do Londrina não conseguiram afastar bem. A bola sobrou para Michel Lima, que chutou cruzado e fez seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

Aos 39 minutos, o Sport fechou a goleada novamente em jogada de escanteio. Desta vez, Alan Ruiz cruzou direto para a área e Fábio Matheus subiu alto para cabecear forte. Assim como Michel Lima, os dois jogadores entraram no decorrer do jogo para confirmar a vitória pernambucana.

O primeiro a voltar a campo pela 30ª rodada é o Londrina, que recebe o Sampaio Corrêa no Estádio do Café, em Londrina (PR), na quinta-feira, às 21h30. No dia seguinte, às 19h, é a vez do Sport visitar o Avaí na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

SPORT 4 X 0 LONDRINA

SPORT - Denis; Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique (Felipe) e Jorginho (Diego Souza); Facundo Labandeira (Fábio Matheus), Vagner Love (Alan Ruiz) e João Peglow (Michel Lima). Técnico: Enderson Moreira.

LONDRINA - Neneca; Lucas Mendes (Igor França), Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Rodrigo (Moisés Gaúcho) e Ariel (Garraty); Iago Dias, William Barbio (Peu) e Paulinho Moccelin (Everton). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Jorginho, aos 30 minutos do primeiro tempo. Labandeira, aos quatro, Michel Lima, aos 23, e Fábio Matheus, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Peglow e Alan Ruiz (Sport). Rodrigo e Garraty (Londrina).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 496.935,00.

PÚBLICO - 26.345 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).