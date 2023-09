Napoli fica no 0 a 0 com Bologna em jogo sonolento e chega a 3 jogos sem vencer no Italiano

O Napoli segue longe de apresentar o bom futebol que deu ao clube seu terceiro título italiano na temporada passada. Neste domingo, pela quinta rodada, o time de Nápoles visitou o Bologna no estádio Renato Dall'Ara e não passou de um empate sem gols. Em cinco partidas no torneio até agora, o Napoli tropeçou em três. O jogo deste domingo foi sonolento e a melhor oportunidade foi uma bola da trave de Osimhen logo aos 4 minutos.

Há três rodadas sem vencer, o Napoli ocupa a sétima colocação, com oito pontos. O Bologna tem seis pontos e fica na 11ª posição no campeonato. Principal postulante ao título neste início de campanha, a Internazionale abre sete pontos de diferença para o atual campeão, vantagem que poderá ser importante lá na frente. Neste domingo, a Inter venceu o Empoli por 1 a 0.

A grande chance do Napoli aconteceu logo aos 4 minutos. Victor Osimhen partiu em velocidade pela direita e finalizou cruzado, acertando a trave. O jogo seguiu bastante cadenciado. O Napoli não conseguiu abrir a defesa do Bologna, que também não chegou a finalizar em chances de contra-ataque.

No segundo tempo o Bologna ainda se aventurou mais no ataque, enquanto o Napoli seguia apresentando dificuldades ofensivas na partida. O jogo terminou sem grandes defesas dos goleiros, sem muita velocidade e marcou mais uma atuação sonolenta dos dois clubes.

A Fiorentina contou com grande atuação do seu goleiro para vencer a Udinese fora de casa. O time de Florença fez valer as oportunidades de ataque que teve e ganhou por 2 a 0, com gols de Lucas Martínez Quarta e Bonaventura. Jogando diante de sua torcida, a Atalanta derrotou o Cagliari por 2 a 0, com gols de Lookman e Pasalic.

A Fiorentina é a quinta colocada, com 10 pontos, e a Atalanta vem logo na sequência, em sexto, com nove. Já Udinese e Cagliari terminam a rodada na zona de rebaixamento. A Udinese é 18ª com três pontos e o Cagliari 19º, com dois.