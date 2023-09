Zé Roberto comemora vaga da seleção feminina de vôlei em Paris-2024: 'Cumprimos nossa missão'

A semana foi árdua para a seleção brasileira feminina de vôlei, que perdeu uma de seus principais nomes, a ex-central Walewska. Ela morre ao cair do 17º andar do prédio em que morava. Além da dor, a equipe do técnico José Roberto Guimarães teve que encarar uma exaustiva sequência de jogos em busca de uma vaga na Olimpíada de Paris-2024, que veio com vitória sobre o Japão, na madrugada deste domingo, em Tóquio, por 3 sets a 2 (25/21, 22/25, 27/25, 15/25 e 15/10).

"Cumprimos a nossa missão. Passamos por muitas dificuldades. O Sul-americano, na preparação para o Pré-olímpico, sabíamos as dificuldades que iríamos encontrar. A última partida foi contra o Japão, um sufoco. Jogamos bem o primeiro e o terceiro set, no quinto abrimos o placar e colocamos a pressão do lado delas. Parabéns para toda a comissão técnica e as jogadoras que fizeram um grande trabalho. Paris lá vamos nós", disse o treinador.

Principal pontuadora do Brasil na partida, com 23 pontos, a ponteira Gabi indicou que a equipe tirou um peso das costas com a vaga assegurada em Paris. "Estou muito orgulhosa do time, do trabalho que fizemos toda a temporada. Passamos momentos muito difíceis e nos superamos. Tivemos altos e baixos na partida. O Japão esteve na frente em alguns momentos e conseguimos reverter as situações de dificuldade. Nós merecíamos muito essa classificação. Sabemos que temos muito o que melhorar e vamos buscar isso no próximo ano. Queremos muito ser campeãs olímpicas em Paris."

A central Thaisa não se conteve em emoção e citou a ex-parceira de seleção. "Esse foi um jogo muito mental e emocional. Jogamos em um ginásio lotado, dentro da casa delas (japonesas), em um campeonato que o Japão esteve consistente e jogou muito bem. É um jogo muito rápido, diferente do que estamos acostumadas. Trabalhamos muito para esse Pré-Olímpico. Estou muito feliz com a nossa classificação e agora é trabalhar cada vez mais. Conquistamos essa classificação pela Wal."

Pri Daroit também falou sobre o triunfo: "Foi uma grande vitória da equipe. Provamos que temos um grupo. Treinamos muito e o Zé sempre coloca quem está no banco em momentos difíceis da partida. Estou feliz de ter conseguido ajudar o time em um momento decisivo. Sabemos o quanto treinamos e como somos cobradas. Ainda temos muito o que melhorar, mas agora é comemorar essa vaga para os Jogos de Paris."

A seleção brasileira ficou no segundo lugar do Pré-Olímpico do Japão, atrás apenas da Turquia, que venceu todos os seus confrontos. O Japão ficou em terceiro.