Dorival é o segundo técnico a ganhar a Copa do Brasil duas vezes seguidas; confira os campeões

O empate do São Paulo com o Flamengo, neste domingo, no Morumbi, colocou Dorival Júnior em um seleto grupo de treinadores na Copa do Brasil. O título de 2023 foi o terceiro do treinador e o segundo seguido, que fez o técnico são-paulino igualar Mano Menezes, que conquistou o troféu em 2017 e 2018 com o Cruzeiro. Diferentemente do técnico da equipe mineira nas conquistas, Dorival é o primeiro da história da competição a vencer com duas equipes diferentes.

O título deste domingo é o primeiro do São Paulo na competição e o terceiro de Dorival Júnior como treinador. Antes, o técnico venceu a Copa do Brasil com o Santos, de Ganso, Neymar e Robinho, em 2010, e em 2022, com o Flamengo.

Agora, Dorival Júnior é o segundo técnico mais campeão do torneio, ao lado de Mano Menezes, com três conquistas. A liderança do ranking de treinadores é de Felipão, que venceu a Copa do Brasil em quatro oportunidades, com Criciúma, Grêmio e Palmeiras em duas oportunidades.

Confira todos os técnicos campeões da Copa do Brasil por ano

1989 - Grêmio - Claudio Duarte

1990 - Flamengo -Jair Pereira

1991 - Criciúma - Felipão

1992 - Internacional - Antônio Lopes

1993 - Cruzeiro - Pinheiro

1994 - Grêmio - Felipão

1995 - Corinthians - Eduardo Amorim

1996 - Cruzeiro - Levir Culpi

1997 - Grêmio - Evaristo de Macedo

1998 - Palmeiras - Felipão

1999 - Juventude - Valmir Louruz

2000 - Cruzeiro - Marco Aurélio

2001 - Grêmio - Tite

2002 - Corinthians - Carlos Alberto Parreira

2003 - Cruzeiro - Vanderlei Luxemburgo

2004 - Santo André - Péricles Chamusca

2005 - Paulista - Vagner Mancini

2006 - Flamengo - Ney Franco

2007 - Fluminense - Renato Gaúcho

2008 - Sport - Nelsinho Batista

2009 - Corinthians - Mano Menezes

2010 - Santos - Dorival Júnior

2011 - Vasco da Gama - Ricardo Gomes

2012 - Palmeiras - Felipão

2013 - Flamengo - Jayme de Almeida

2014 - Atlético-MG - Levir Culpi

2015 - Palmeiras - Marcelo Oliveira

2016 - Grêmio - Renato Gaúcho

2017 - Cruzeiro - Mano Menezes

2018 - Cruzeiro - Mano Menezes

2019 - Athletico-PR - Tiago Nunes

2020 - Palmeiras - Abel Ferreira

2021 - Atlético-MG - Cuca

2022 - Flamengo - Dorival Júnior

2023 - São Paulo - Dorival Júnior