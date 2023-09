Sampaoli vê Flamengo superior ao São Paulo e nega pedir demissão: 'Cabe à direção'

O técnico Jorge Sampaoli demorou mais de uma hora para conceder coletiva de imprensa após o vice-campeonato da Copa do Brasil, graças ao empate com o São Paulo, por 1 a 1, neste domingo, no estádio do Morumbi. Apesar da demora, o treinador do Flamengo negou pedir demissão e colocou a vaga na Copa Libertadores como prioridade para a sequência da temporada.

"Não penso nisso. Essa avaliação tem que ser do presidente do clube. Sei que cheguei em um clube em crise, que tinha perdido quatro finais. Complicado na Copa do Brasil porque havia perdido contra o Maringá e também contra o Aucas na Libertadores. Tentamos nesses cinco meses para trocar essa realidade. Sem dúvida não aconteceu o que queria, mas, nesses cinco meses, dediquei 24 horas por dia para mudar essa realidade. Mas diferencio muito Libertadores e Brasileiro desta Copa do Brasil. Para mim, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil injustamente", disse Sampaoli.

Sobre a sequência do trabalho, Sampaoli não quis falar em título e enfatizou a busca pela vaga na próxima edição da Libertadores. "Acho que, como falava, essa Copa teve muita ilusão, porque, para mim, o time foi o melhor dessa Copa. Mas tanto no Brasileiro como na Libertadores, o time não teve o mesmo rendimento. Agora, terá que lutar por uma vaga na Libertadores e lutar para chegar o mais alto possível no Brasileiro, porque é o torneio que temos. Mas eu acho que seguramente o time terá que ter muita regularidade para conseguir isso."

Após a derrota, Sampaoli não quis ficar em campo para receber a medalha de prata e correu para o vestiário, onde teve uma conversa com membros da diretoria do Flamengo. Coube a Dorival Júnior, ex-técnico do clube a atual comandante do São Paulo, consolar os jogadores do clube rubro-negro. O treinador ainda fez uma análise sobre o desempenho do seu time.

"Eu acho que o jogo foi favorável ao Flamengo. Nos quatro tempos, três foram para o Flamengo. Nesta Copa, o Flamengo foi melhor que todos os rivais. Mas isso é futebol. O São Paulo fez um gol no final do primeiro tempo, onde não havia tentado nada. No segundo tempo o time foi buscar, um jogo muito picotado pelo árbitro, muito picotado. Para mim, o time foi melhor que o São Paulo e não pôde ganhar", disse o treinador argentino.

Por fim, Sampaoli afirmou com todas as letras que o Flamengo perdeu o título injustamente. "A regularidade comigo, o time não teve. Por isso, falava que o time teve picos. Mas os jogos que marcaram este time, que foram a eliminação na Libertadores e a derrota em alguns jogos do Brasileiro no Maracanã, que a gente não esperava... Mas esta Copa, sinceramente, seguramente a análise será vinculada a isso anterior para gerar muito mais críticas e mais pressão normalmente. Mas nesta Copa, o Flamengo perdeu injustamente."