Festa no entorno do Morumbi tem confusão, bombas e jatos d'água contra torcida do São Paulo

A comemoração pelo título inédito da Copa do Brasil pelo São Paulo continua no entorno do Estádio do Morumbi. No entanto, a festa é marcada por confusão entre torcedores e a Polícia Militar. Bombas de gás lacrimogênio e jatos d'água foram usados para dispersar os são-paulinos que se aglomeravam no portão principal da casa tricolor.

Em determinado momento, Jonathan Calleri e Robert Arboleda escalaram o portão principal do Morumbi e uma guarita, respectivamente, para comemorar com os torcedores do São Paulo. A grande presença de torcedores causou tumulto, dando a impressão de que o portão poderia ser derrubado, causando uma invasão ao estádio. Foi neste momento, que teve início uma nova confusão entre a Polícia Militar e os torcedores.

Mais cedo, a saída de torcedores do Flamengo também causou um princípio de tumulto após um encontro entre os rubro-negros e são-paulinos, que já festejavam a conquista da Copa do Brasil. A Tropa de Choque da Polícia Militar foi acionada, assim como a cavalaria.

Até o momento, não foram registradas detenções. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram integrantes da PM tentando conter um torcedor a golpes de cassetete na parte interna do estádio.

Por causa da confusão, o ônibus que leva a equipe do Flamengo precisou ficar estacionada nas dependências do Morumbi por quase uma hora até ser liberada sua saída pelo portão principal.