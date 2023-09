Gabriel Menino promete Palmeiras 100% focado contra Boca: 'Libertadores tem um algo a mais'

O Palmeiras treinou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, visando a semifinal da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors, marcada para quinta-feira, às 21h30, em Buenos Aires. Titular absoluto após a saída de Danilo para o futebol inglês, Gabriel Menino não escondeu que a competição é o grande objetivo para o time na temporada, apesar de o time estar na briga também no Brasileirão, e admitiu a ansiedade de voltar a jogar uma partida decisiva.

"Está sendo uma semana muito boa, estamos treinando muito bem. É um jogo que o nosso grupo gosta de jogar, uma partida para a qual a gente se prepara o ano todo, um jogo de emoções e que vale vaga para a final, que é o nosso grande objetivo. A gente está com o foco 100% e, por ser Libertadores, é um jogo que tem um algo a mais", disse o jogador.

Gabriel Menino ainda destacou a harmonia do clube, que trabalha sob o comando do técnico Abel Ferreira há quase três anos. "A nossa amizade do dia a dia conta muito, e a gente confia muito um no outro. Quando a gente precisa de ajuda, para no treino, conversa e explica como tem que fazer. Isso é muito bom, ficamos mais leves, mais soltos e a confiança em cada um só aumenta. Isso tudo é fundamental para ficarmos confortáveis e confiantes dentro de campo", afirmou.

Abel Ferreira aproveitou o dia para fazer ajustes táticos e indicou o time que entrará em campo. Apesar das críticas dos últimos jogos, o treinador deve continuar com Mayke de ponta e com Artur na posição de Dudu, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

A expectativa é que o Palmeiras entre em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony.

O Palmeiras volta a enfrentar o Boca Juniors no mata-mata da Libertadores quatro anos depois da última eliminação frente ao rival. Em 2018, na mesma semifinal, o time alviverde, comandado então por Luiz Felipe Scolari, perdeu na Argentina por 2 a 0 e empatou por 2 a 2, com o São Paulo. Mais tarde, o Boca perdeu o título para o River Plate.

No Brasileirão, o Palmeiras é o vice-líder da tabela, com 44 pontos, contra 51 do Botafogo. O líder, no entanto, vem em baixa, sem somar um ponto sequer neste mês de setembro. A queda de rendimento do primeiro colocado permitiu ao time paulista reduzir sua desvantagem na classificação e até sonhar com o título.