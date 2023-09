Sancho é proibido de entrar nas instalações do United após conflito com técnico, diz jornal

Após bater de frente com o técnico Erik Ten Hag e ser afastado do time, o atacante Jadson Sancho foi agora banido de acessar qualquer instalação da equipe principal do Manchester United, incluindo o refeitório. As informações são do jornal britânico Mirror.

Sancho vinha treinando com os jogadores das categorias de base desde quando foi afastado pelo treinador. O atleta teria demonstrado chateação com a situação e acabou sofrendo mais sanções.

A confusão começou no clássico entre Manchester United e Arsenal, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Sancho foi cortado da lista dos relacionados pelo treinador, que justificou a decisão afirmando que o atleta não vinha treinando bem.

Sancho rebateu Ten Hag e afirmou estar sendo "bode expiatório" ao mesmo tempo que negava que as declarações do treinador fossem verdadeiras.

A diretoria do Manchester United tentou contornar a situação e mandou que o atleta pedisse desculpas ao treinador, o que foi recusado por Sancho. Com isso, ele foi proibido de utilizar qualquer dependência da equipe principal do clube.

Com apenas três jogos com a camisa do United na temporada, Sancho treinará em separado até que a situação seja resolvida ou até que uma das partes deixe o clube.

Sem o atacante, o Manchester United se prepara para enfrentar o Crystal Palace no sábado, às 11h, no estádio Old Trafford, pela sétima rodada do Campeonato Inglês.