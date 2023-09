Corinthians recebe o Fortaleza por vantagem na busca da única final possível do ano

O ano de 2023 do Corinthians é turbulento. Com quatro técnicos, protestos da torcida em diferentes momentos do ano, o time paulista encara o Fortaleza, nesta terça-feira, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Vista como prioridade pela diretoria e comissão técnica, a disputa de uma vaga na decisão começa em um momento em que a equipe conseguiu respirar no Brasileirão e pode "mudar a chave" com mais tranquilidade.

Com os altos e baixos da temporada, a prioridade do Corinthians mudou ao longo dos meses. Conforme a equipe avançou no mata-mata da Sul-Americana, a competição continental passou a ser a única opção de título da equipe e, a pedido da diretoria, o torneio se tornou a maior prioridade.

"Qual o problema de mudar (o foco) para a Sul-Americana? É uma questão lógica. Saímos da Copa do Brasil, então a Sul-Americana ganhou importância, já que valoriza muito a ida para o Mundial. É como em uma empresa, onde você adapta sua estratégia de acordo com as circunstâncias", justificou Vanderlei Luxemburgo ao ser questionado sobre a alternância de foco da equipe durante o ano.

Nas quartas de final, o Corinthians precisou muito de Cássio para avançar. Depois de vencer em casa o Estudiantes, o time paulista foi derrotado na Argentina e viu o goleiro conseguir manter o placar mínimo e ser decisivo nas penalidades para conseguir a classificação.

Para a partida desta terça-feira, o Corinthians contará com o apoio em peso de sua torcida nas arquibancadas da Neo Química Arena. Em campo, Luxemburgo vai mandar para campo o que tem de melhor, com Renato Augusto, Rojas e Yuri Alberto formando o ataque.

FORTALEZA BUSCA 1ª FINAL INTERNACIONAL AO NORDESTE

O Fortaleza vive um momento de êxtase na temporada. Depois da queda na fase prévia da Libertadores, o time do Ceará entrou na Copa Sul-Americana como uma das grandes forças e provou isso em campo. Após conseguir uma das melhores campanhas da primeira fase, o time de Juan Pablo Vojvoda passou por Libertad e América-MG.

No embarque para São Paulo, a torcida invadiu o aeroporto da cidade e fez com que toda a delegação do Fortaleza se sentisse abraçada antes de partir para a decisão. Em campo, o time cearense deve apostar na força de sua defesa e na efetividade de seu ataque com velocidade e com Lucero efetivo.