Ceará demite roupeiro após erro em patrocínio de uniforme em jogo da Série B

A direção do Ceará demitiu o roupeiro André Marcelino após a confusão sobre o uniforme do time na partida contra a Chapecoense, no fim de semana, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, o executivo de futebol do clube, Juliano Camargo, também deixou o cargo.

A confusão aconteceu porque o atacante Chrystian Barletta entrou em campo vestindo uniforme do time com o patrocínio errado. A situação gerou constrangimento no time, principalmente no momento do Hino Nacinoal, em que Barletta destoava dos demais companheiros do Ceará - o jogo terminou empatado em 1 a 1.

André Marcelino chegou a ser convocado para atuar na seleção brasileira. O roupeiro serviu à CBF em partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul. Ele trabalhou em jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai.

Com 42 pontos, o Ceará ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação da Série Be tem poucas possibilidades de conquistar o acesso neste ano. Apesar do alto investimento, o clube deve disputar a competição de acesso novamente em 2024.