Corinthians e Fortaleza fazem jogo sem emoção e empatam 1º duelo da semifinal da Sul-Americana

Nem mesmo as mais de 42 mil pessoas na Neo Química Arena ajudaram o Corinthians a vencer o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, o time paulista recebeu o Fortaleza e empatou em 1 a 1. Em mais um jogo quase sem emoção, os comandados de Luxemburgo sofreram para passar pela defesa adversária, saíram atrás do placar, com Zé Welison balançando as redes, e empataram com Yuri Alberto aproveitando bom passe de Renato Augusto.

O jogo em Itaquera foi de tempos diferentes. No primeiro, o Fortaleza teve mais a bola, "alugou" o campo de ataque nos primeiros 20 minutos e abriu o placar na bola aérea. O Corinthians cresceu após o gol e empatou em boa combinação de Renato Augusto e Yuri Alberto. Já o segundo tempo foi morno e quase sem emoção. Tirando alguns chutes de fora da área e cruzamentos na área, os dois times pouco assustaram e o placar terminou em 1 a 1. Com o resultado, quem vencer o jogo na próxima terça-feira, 3, no Castelão, estará na final da Copa Sul-Americana de 2023.

Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza foi o dono do jogo nos primeiros minutos. Com a posse de bola, o time de Vojvoda "alugou" o campo de ataque nos primeiros minutos e, usando muito a ponta esquerda com Guilherme e Bruno Pacheco, incomodou a defesa paulista.

Após este momento, o Corinthians chegou ao ataque pela primeira vez. Aos 10 minutos, Giuliano recebeu na entrada da área e finalizou para a defesa de João Ricardo. Depois do primeiro chute, o time paulista tentou crescer no jogo e o Fortaleza aproveitou para abrir o placar. Aos 20 minutos, Marinho cobrou escanteio na primeira trave e Zé Welison apareceu na pequena área para desviar. Em um primeiro momento, o árbitro viu falta do jogador em Fábio Santos. Contudo, após longa revisão do VAR, o gol foi confirmado.

Com a desvantagem no marcador, o Corinthians tentou mudar o ritmo. Com Renato Augusto buscando mais a bola e tentando aumentar a dinâmica de ataque da equipe, os paulistas conseguiram ter mais a bola e incomodar a defesa cearense. Desta forma, os donos da casa cresceram e empataram. Aos 40 minutos, Renato Augusto achou bom passe para Yuri Alberto, o camisa 9 dominou invadindo a área e finalizou rasteiro cruzado para vencer o goleiro e deixar tudo igual na Neo Química Arena.

Depois do empate, a torcida explodiu nas arquibancadas e o Corinthians tentou se manter no ataque. Buscando as pontas do campo, os paulistas conseguiram se manter no ataque e viram uma cabeçada de Wesley parar em boa defesa de João Ricardo.

O Corinthians tentou e conseguiu voltar do intervalo ocupando do ataque. Apesar de duas chegadas do Fortaleza na base da velocidade de Marinho, o time paulista assumiu o controle do jogo nos primeiros minutos e pecou ao não ser efetivo nas finalizações.

Na continuação da partida, Corinthians e Fortaleza pareceram perder a força ofensiva. Apesar das duas equipes conseguiram manter a posse de bola em determinado momento da segunda etapa, ambos pouco fizeram ofensivamente e quase não incomodaram os goleiros adversários.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 FORTALEZA

CORINTHIANS - Cássio; Fágner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Moscardo (Gustavo Silva), Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Wesley (Romero) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FORTALEZA - João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Sasha), Caio Alexandre (Pedro Augusto) e Pochettino (Calebe); Guilherme (Machuca), Lucero e Marinho (Pikachu). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Zé Welison, aos 24 minutos do 1º tempo, Yuri Alberto, aos 40 minutos do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Veríssimo, Brítez, Moscardo, Bruno Pacheco, Guilherme.

ÁRBITRO - Esteban Ostojich (URU).

PÚBLICO - 42.196 presentes.

RENDA - R$ 3.014.889,00.

LOCAL - Neo Química Arena.