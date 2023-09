São Paulo encara lanterna Coritiba para iniciar reação no Brasileirão após festa de título

Após a conquista do título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo foca suas atenções na sequência do Brasileirão. Com 28 pontos, o time do Morumbi precisa encerrar a série de oito jogos sem vencer na competição para se descolar da parte de baixo da classificação. Para tanto, terá pela frente o lanterna Coritiba, em casa, às 19 horas desta quarta-feira, em jogo atrasado da 22ª rodada.

O São Paulo ficou com o foco dividido nas últimas semanas. Disputando as fases finais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, a equipe usou times alternativos em algumas rodadas do Brasileirão e viu a distância para a zona de rebaixamento se aproximar. Atualmente, os comandados de Dorival Júnior estão apenas três pontos acima do primeiro time da zona da degola, que é o Bahia.

Com o título da Copa do Brasil conquistado no domingo e a equipe se apresentando para os treinos apenas na tarde da última terça-feira, o São Paulo deve mandar para campo um time alternativo do goleiro até o atacante, como aconteceu nas últimas rodadas do Brasileirão.

Desta forma, atletas como Jandrei, Alan Franco, Luan e James Rodríguez devem ir para o jogo desta quarta-feira contra o Coritiba no Morumbi. Apesar de ser a primeira partida após a conquista do título inédito na história do clube, a torcida do São Paulo mais uma vez estará presente em bom número. São esperados mais de 35 mil torcedores no estádio para ajudar o time na busca pela arrancada para deixar as últimas posições na tabela.

CORITIBA TENTA SE MANTER NA ELITE

O momento do Coritiba é crítico. Apesar das contratações de Slimani, Jessé e Samaris na janela do meio do ano, o time paranaense não consegue corresponder em campo. Com 14 pontos em 23 jogos e vivendo uma série de sete derrotas seguidas no Brasileirão, a equipe comandada por Thiago Kosloski precisa de uma reação rápida para evitar a queda para a Série B.

Para isso, o time aposta na semana sem jogos para treinamentos. Pior defesa do campeonato, tendo tomado 51 gols até o momento, a equipe do Sul aposta em uma melhora no equilíbrio do time em campo e na qualidade de Slimani para surpreender o novo campeão da Copa do Brasil.