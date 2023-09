Antony chega à Inglaterra para depor em caso de agressão; entenda a situação do atacante

Após passar um período no Brasil, Antony chegou à Inglaterra nesta quarta-feira para se apresentar à polícia de Manchester e depor no caso de agressão à sua ex-namorada, a DJ e influenciadora Gabriela Cavallin. Ele também foi acusado por outras duas mulheres, a bancária Ingrid Lana e a estudante Rayssa de Freitas, pelo mesmo motivo. O jogador estaria disposto a entregar seu celular à polícia para ajudar as investigações.

As informações são dos jornais britânicos The Times e The Telegraph. Antony estava no Brasil desde o início de setembro, quando chegou a ser convocado pelo técnico Fernando Diniz para os primeiros jogos da seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru. No entanto, o atacante foi cortado da lista após as novas acusações - inicialmente, apenas Gabriela havia levado o caso à Justiça. O Manchester United, clube que defende desde a temporada 2022/2023, o afastou temporariamente.

Na Inglaterra, Antony responderá ao caso de agressão contra sua ex-namorada. O United ainda não definiu o que fará com o atacante após afastá-lo do grupo e aguarda novas atualizações do caso e o desenrolar da investigação. A denúncia de Gabriela veio à tona em junho, após a influenciadora registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher, em São Paulo. Ela decidiu levar o caso para a Inglaterra.

Desde então, Antony utilizou de todos os meios para negar as acusações. Em junho, prestou depoimento em São Paulo sobre o caso. A defesa do jogador chegou a citar que seu relacionamento com Gabriela era "conturbado". Ele também expôs conversas íntimas com a ex-namorada em suas redes sociais. Segundo ele, "estaria sendo obrigado a publicar as mensagens" e que teria ocorrido um encontro "íntimo e consensual" entre os dois. "Esse assunto com essa farsante vai ser resolvido na Justiça", publicou o jogador em suas redes sociais.

"Antony está convencido de que não fez nada de errado e quer sentar-se com os policiais e deixá-los fazer as perguntas. Ele não tem nada a esconder e entregará tudo o que quiserem ver, incluindo seu telefone celular. Ele quer ser inocentado o mais rápido possível para poder retomar sua carreira no futebol sem distrações", afirmou uma fonte próxima ao atleta ao The Sun.