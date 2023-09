Rio Guaíba transborda e campos do CT do Internacional ficam totalmente alagados

As semifinais da Copa Libertadores com o Fluminense não são a única preocupação no Internacional. Por causa das chuvas que atingem Porto Alegre, o rio Guaíba alcançou seu maior nível histórico nesta quarta-feira e acabou alagando o CT Parque Gigante, deixando os campos de treinamento completamente alagados.

O CT colorado fica às margens do rio e por causa da enchente, é possível que a equipe faça sua preparação para o jogo com o Atlético-MG, marcado para sábado, no beira-rio. O time volta para Porto Alegre na quinta-feira.

O clube fechou o acesso ao local. "O Inter informa que o alagamento que afeta a cidade também atinge o Parque Gigante. O acesso ao local está restrito por questões de segurança. Preocupado e solidarizado com a situação, o Inter ofereceu ao poder público a utilização do Gigantinho para desabrigados", divulgou o clube em nota.

O ginásio Gigantinho fica ao lado do estádio Beira-Rio e o Inter espera utilizá-lo para amparar vítimas que perderam suas casas em Porto Alegre ou ficaram desabrigadas por causa das enchentes.

Nem mesmo os jogadores escaparam das enchentes. Muitos deixaram seus carros no CT Parque Gigante antes do embarque para o Rio, onde o time enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira. Funcionários tiveram de retirar os veículos do local, mas muitos acabaram atingidos pela água que deixou o local submerso.