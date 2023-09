Após revés em clássico, Real Madrid derrota Las Palmas em retorno de Vinicius Júnior

Após uma dura derrota no clássico com o Atlético de Madrid, o Real Madrid retomou o caminho das vitórias nesta quarta-feira. Jogando em casa, dominou o Las Palmas e venceu por 2 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A partida marcou o retorno do atacante brasileiro Vinicius Júnior.

Com seu sexto triunfo na competição, o Real chegou aos 18 pontos e voltou a brigar pela liderança da tabela, que pertence agora ao surpreendente Girona, que venceu o Villarreal por 2 a 1, fora de casa, e alcançou os 19 pontos. O Barcelona ocupa o terceiro posto da classificação, com 17.

Depois da derrota no clássico por 3 a 1, no fim de semana, o técnico Carlo Ancelotti surpreendeu ao poupar diversos titulares nesta quarta, como Bellingham, Kroos e Modric. O volante alemão e o brasileiro Vinicius Júnior, recuperado de lesão, entraram no segundo tempo. O atacante Rodrygo começou entre os 11.

Com uma formação alternativa, o Real esteve longe de empolgar no primeiro tempo. Mesmo assim, criou boas oportunidades diante da retranca do Las Palmas. Na melhor delas, Brahim Diaz abriu o placar aos 47 minutos. No lance, Lucas Vásquez recebeu pela direita e encontrou Diaz livre na marca do pênalti. Ele dominou rapidamente e bateu forte, sem defesa para o goleiro Alvaro Valles.

O gol deixou o segundo tempo aberto. E o Real soube aproveitar a disposição do Las Palmas de buscar o ataque. O time da casa usou bem as brechas e chegou ao segundo gol, aos 8 minutos. Rodrygo levantou na área, na cabeça de Joselu, que só desviou para as redes e sacramentou a vitória.

Com o placar garantido, Ancelotti colocou Kroos e Vini Jr. em campo. O brasileiro voltou aos gramados aos 11 minutos, após um mês afastado. Na terceira rodada, ele sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral direito e chegou a ser cortado dos dois primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O atacante fez boa partida, porém discreta, sem qualquer sinal de dor.

Ainda nesta quarta, o Athletic Bilbao empatou com o Getafe por 2 a 2 e teve freada sua ascensão no campeonato. A equipe de Bilbao figura na quarta colocação da tabela, com 14 pontos. O Getafe é o 10º, com oito. Derrotado pelo líder Girona, o Villarreal está em 14º, com sete pontos.