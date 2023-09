Algoz do City, Newcastle encara o Manchester United nas oitavas da Liga da Copa Inglesa

Newcastle, Liverpool, Chelsea e Arsenal nem bem comemoraram a classificação às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa e já estavam acompanhando o sorteio dos próximos rivais. Algoz do City, o time de Joelinton e Bruno Guimarães terá outra equipe de Manchester pela frente: vai encarar o United. Os demais gigantes terão duelos menos complicados.

Assim que os últimos nove classificados às oitavas foi definido, as bolinhas de 1 a 16 já estavam no pote para a definição das próximas partidas, que vão ocorrer na semana do dia 30 de outubro.

Depois de jogar em Londres e fazer 1 a 0 no Manchester City nesta quarta-feira, o Newcastle não apenas caiu com um duro rival pela frente como ficou sabendo que terá de jogar em Old Trafford.

Dos outros times considerados de ponta nesta fase da Copa da Liga Inglesa, somente o Chelsea jogará diante de sua torcida. A reformulada equipe de Mauricio Pochettino terá pela frente o Blackburn Rovers, da segunda divisão, em duelo único em Stamford Bridge.

Depois de levar um susto em Anfield diante do Leicester, o Liverpool terá pela frente um rival a quem venceu recentemente pelo Campeonato Inglês: o Bournemouth. Mas, com palco diferente. O duelo será, agora, no Vitality Stadium.

O Arsenal também jogará fora de casa, mas não tão distante do Emirates Stadium. Seu confronto será diante de um perigoso rival da Série A inglesa. A equipe de Mikel Arteta atuará no Estádio Olímpico de Londres diante do West Ham do brasileiro Lucas Paquetá.

Demais confrontos: Mansfield Town x Port Vale, Ipswich Town x Fulham, Everton x Burnley e Exeter City x Middlesbrough.