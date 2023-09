Coordenador revela que lateral-esquerdo Gabriel Silva está de saída da Ponte Preta

O lateral-esquerdo Gabriel Silva não atuará mais na Ponte Preta na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 32 anos definiu sua saída em comum acordo com o clube paulista. A informação foi revelada pelo coordenador João Brigatti, que informou que os detalhes com o departamento jurídico para sua saída estão em fase final.

"Ele sofreu com lesões e o próprio atleta se sentiu incomodado, pois não estava produzindo aquilo que poderia e gostaria. Ele mesmo nos procurou e parece que vai parar até de jogar. Ele foi muito sincero com a gente e está em fase final de acerto com o jurídico da Ponte Preta", disse Brigatti.

Gabriel Silva chegou à Ponte Preta no começo de agosto após longa passagem no Saint-Étienne, da França, mas não conseguiu sequência, pois sofreu com lesões.

Atuou como titular apenas em dois jogos: no empate sem gols com o Botafogo-SP e na vitória por 1 a 0 contra o Londrina, sendo substituído no segundo tempo em ambos. A partida diante do Londrina foi em 25 de agosto e desde então não foi mais relacionado.

Nos últimos quatro jogos, a Ponte Preta perdeu o dérbi para o Guarani, por 1 a 0, empatou sem gols com o Sampaio Corrêa e com o Vila Nova, por 1 a 1, e voltou a perder para o Mirassol, por 3 a 0.

Com isso, está em 15º lugar com 33 pontos, cinco a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 28. A Ponte Preta volta a campo no sábado, às 18h, quando visita o lanterna (20º) ABC, que soma 16 pontos. A partida, válida pela 30ª rodada, será realizada no estádio Frasqueirão, em Natal (RN).