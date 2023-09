Pegorari mostra confiança no acesso do Guarani: 'Foco é estar no G-4 na 38ª rodada'

Depois de ficar invicto cinco jogos e emplacar três vitórias seguidas, o Guarani acabou derrotado pelo CRB, por 1 a 0, fora de casa, e deixou o G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a derrota já é página virada para o elenco, que está se preparando para mais um confronto direto pelas primeiras colocações, agora contra o Novorizontino, sábado, em Campinas.

Pelo menos foi isso que afirmou o goleiro titular Pegorari, que mostrou saber que a briga pelo acesso irá acontecer até a última rodada. "A gente sabe que vai ser ponto a ponto, jogo a jogo, sobe ao G-4, sai do G-4, entra no G-4, até o final do campeonato. Mas a gente tem em mente que na 38ª rodada, o nosso foco é estar no G4 e, consequentemente, brigar pelo título."

Atualmente, o time campineiro é quinto colocado com 50 pontos, ficando atrás do Juventude, primeiro time dentro do G-4, apenas no número de vitórias: 15 contra 14. As suas chances de acesso são em torno de 52%, segundo os estatísticos do clube.

Por isso, o goleiro pediu para que a torcida siga confiante na busca por esse acesso. "Quem está com esse pessimismo, apaga isso aí. Vamos voltar firme e forte com nosso otimismo já visando esse jogo que é uma final para nosso time. Precisamos do nosso Brinco de Ouro lotado, otimista e com a torcida inflamando e acreditando."

O confronto contra o Novorizontino, que é terceiro colocado e tem 51 pontos, está marcado para sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Em caso de vitória, o Guarani tem tudo para voltar ao G-4.