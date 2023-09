Vídeo: Neymar debocha de suposta lista de exigências para jogar na Arábia Saudita

O jogador Neymar usou as redes sociais, nesta quarta-feira (27), para ironizar o vazamento na imprensa de uma suposta lista de exigências feitas por ele para aceitar jogar no Al-Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com o jornal britânico The Sun, o craque teria pedido uma mansão com no mínimo 25 cômodos, piscina com 10 metros de largura e 40 de comprimento, cinco funcionários em tempo integral, três saunas, geladeiras sempre abastecidas com suco de açaí e refrigerante de guaraná, oito carros de luxo, motorista particular e uma van.



Em tom de deboche, Neymar deu a entender que tudo não passou de mera especulação da mídia. “Vim aqui conhecer a casa. Não estou muito feliz porque não tem 25 quartos como pedi, garagem com 8 carros, entre outras coisas. Mas tá bom né?”, ironizou. Assista!

Neymar debocha de suposta lista de exigências para jogar na Arábia Saudita



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/q4HrXAA2nC — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 27, 2023