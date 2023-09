Após euforia, Dorival afirma esperar um São Paulo 'normal' no clássico com o Corinthians

O desempenho do time do São Paulo na vitória sobre o Coritiba, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Morumbi, surpreendeu o técnico Dorival Junior. O treinador admitiu que não sabia como o time iria reagir, após a conquista da Copa do Brasil.

"Fala-se em mudar a chave, mas não é tão simples assim", disse Dorival. "Até fizemos um bom primeiro tempo, mas é complicado manter o ritmo", disse Dorival, em entrevista coletiva após o jogo.

"O mais importante, neste momento em que estamos no Brasileiro, foi o resultado", continuou o treinador, referindo-se à proximidade da classificação do time na zona de rebaixamento. Com os três pontos, o São Paulo alcançou 31, na décima colocação.

Dorival afirmou que espera o time dentro de uma "normalidade" já no clássico contra o Corinthians, sábado, no Morumbi. Ao mesmo tempo, o comandante são-paulino não sabe qual adversário vai enfrentar, depois que o rival do Parque São Jorge ficou sem treinador, com a demissão, nesta quarta-feira, de Vanderlei Luxemburgo. "Temos de esperar um pouco para ver com vai ficar."