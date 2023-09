Com dez jogadores, Fluminense arranca empata com o Inter, em um dos melhores jogos do ano

Em um dos melhores jogos do ano, Fluminense e Internacional empataram, por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Maracanã, no duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O time carioca jogou o segundo tempo inteiro com dez jogadores por causa da expulsão de Samuel Xavier.

As duas equipes decidem a vaga na final da competição sul-americana na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A espetacular festa da torcida do Fluminense não intimidou o Internacional, que adotou uma postura ofensiva, tendo como destaque a força e velocidade do equatoriano Enner Valência, autor de três boas jogadas. Mas o momento mais perigoso foi com Mauricio, cuja finalização passou perto do poste direito.

O Fluminense, empurrado pela força das arquibancadas, atacou pelas laterais. Primeiro com Arias, depois com Keno, que forçou grande defesa de Rochet. Fábio também teve de mostrar sua grande forma em nova jogada de Valência.

Em uma disputa tão aberta o gol não demorou a sair. Aos nove minutos, após erro na saída de bola, Arias roubou, tocou para John Kennedy, que rolou para Cano: 1 a 0, Fluminense.

O Inter sentiu o gol e quase levou o segundo, aos 20 minutos, depois de linda tabela de Cano com Keno, mas Rochet, mais uma vez, fechou o gol gaúcho.

O lance deu novo ânimo ao Inter, que foi para o ataque. No principal duelo do primeiro tempo, entre Felipe Melo e Enner Valência, a vitória foi do atacante. Aos 24, o equatoriano passou pelo zagueiro e tocou para Alan Patrick. O gol só não saiu por causa de bela defesa do veterano Fábio, que no minuto seguinte fez outra grande intervenção em finalização de Wanderson.

Aos 34, em lance curioso, Felipe Melo falhou feio e deixou a bola livre para Valência, mas o equatoriano pareceu não acreditar na chance.

Mas no futebol as coisas mudam de um momento para outro. Aos 44 minutos, Samuel Xavier tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 50, Mallo, de cabeça, empatou, após análise do VAR.

Se o primeiro tempo foi bom, o segundo foi melhor ainda. Com um jogador a mais, o Inter dominou a partida, enquanto o Fluminense apostou nos contra-ataques. Os dois times tiveram chances de marcar.

Wanderson obrigou Fábio a fazer bela defesa e Mercado chegou a marcar, de cabeça, mas tocou com a mão na bola e o lance foi anulado. Alexsander levou perigo à meta do Inter

Mas em uma jogada coletiva, aos 18 minutos, a bola sobrou para Alan Patrick, um dos melhores em campo. O meia deu belo drible em Marcelo e colocou o Inter em vantagem, com direito a virada: 2 a 1.

O jogo continuou bem disputado em ritmo acelerado. O Fluminense apostou no talento de seus jogadores. E teve sucesso. Aos 32 minutos, após escanteio, Nino cabeceou e Cano surgiu no meio da área para empatar: 2 a 2. Foi o 11º gol do argentino, principal artilheiro desta edição da Libertadores.

O jogo ficou mais nervoso e várias faltas foram cometidas. O empate acabou sendo o resultado mais justo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 2 INTERNACIONAL

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, Ganso (Alexsander) e Arias; Keno (Lima), Cano e John Kennedy (Guga). Técnico : Fernando Diniz.

INTERNACIONAL - Rochet; Mallo, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Johnny (Rômulo), Aránguiz (Alexsander), Maurício (Dalbert) e Wanderson; Alan Patrick (Lucca) e Enner Valência. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS - Cano aos 9 e Mallo aos 50 minutos do primeiro tempo. Alan pateick aos 18 e Cano aos 32 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Johnny, Lucca, Alexsander.

CARTÃO VERMEHO - Samuel Xavier.

ÁRBITRO - Darío Herrera (ARG).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 67.515 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).