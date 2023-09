Messi fica fora por lesão, Inter Miami perde final e recorde de títulos é adiado

Messi terá que esperar mais um pouco para se tornar o maior campeão da história do futebol mundial. Fora da final desta quarta-feira por uma lesão na coxa, o astro argentino viu o Inter Miami ser dominado e derrotado pelo Houston Dynamo por 2 a 1 e a equipe ficou com o vice-campeonato da US Open Cup.

Até o momento, Messi está empatado com Daniel Alves, lateral-direito preso na Espanha acusado de estupro contra uma jovem. O argentino soma 43 troféus, incluindo a medalha de ouro que conquistou com seu país na Olimpíada de Pequim, em 2008. Ex-companheiros de Barcelona, os dois atletas compartilham muitos desses troféus. O brasileiro também subiu no lugar mais alto do pódio olímpico, em Tóquio, em 2021.

Agora, a chance de conquista para Messi em 2023 é a mais complicada de todas. Contratado no meio da temporada dos Estados Unidos, o argentino tenta comandar uma reação do Inter Miami na MLS. Antes da chegada do camisa 10, a equipe era uma das piores do país e agora precisa tentar tirar a diferença para os adversários para entrar na zona de classificação para os playoffs. Atualmente, o Inter Miami é o 14º colocado da conferência leste, com 32 pontos, e está cinco pontos atrás do primeiro time que se classificaria para o mata-mata.

A partida final desta quarta-feira aconteceu no Lockhart Stadium, casa do Inter Miami, e contou com presenças ilustres nas arquibancadas, como o presidente da Fifa Gianni Infantino. Mesmo jogando em casa, o time de Messi foi dominado na maior parte do tempo. Sem conseguir se defender ou atacar com efetividade, a equipe viu o Houston Dynamo abrir 2 a 0, com Dorsey e Bassi, ainda na primeira etapa.

Na segunda etapa, o Inter Miami tentou ir para o tudo ou nada e quase viu suas chances acabarem, quando o Houston marcou e teve seu gol anulado pela arbitragem. Com Messi empurrando o time da tribuna vip, o time cresceu e marcou com Martinez, já nos acréscimos do segundo tempo. Nos minutos finais, até o goleiro Callender foi para a área, mas o Houston manteve a postura e venceu o jogo por 2 a 1.

CONFIRA A LISTA DE TÍTULOS DE LIONEL MESSI

Barcelona - 34

Mundial de Clubes: 3 (2009, 2011 e 2015)

Liga dos Campeões: 4 (2005-06, 2008-09, 2010-11 e 2014-15)

Supercopa da Uefa: 3 (2009, 2011 e 2015)

Campeonato Espanhol: 10 (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18 e 2018-19)

Copa do Rei: 7 (2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2020-21)

Supercopa da Espanha: 7 (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)

PSG - 3

Campeonato Francês: 2 (2021-22 e 2022-23)

Supercopa da França: 1 (2022)

Inter Miami - 1

Copa das Ligas: 1 (2023)

Seleção argentina - 5

Copa do Mundo: 1 (2022)

Copa América: 1 (2021)

Olimpíada: 1 (2008)

Finalíssima: 1 (2022)

Mundial Sub-20: 1 (2005)