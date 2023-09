De olho no G-4, Mirassol e CRB se enfrentam na Série B pela 30ª rodada

Ainda sonhando com o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, Mirassol e CRB buscam a segunda vitória seguida e se enfrentarão nesta quinta-feira, quando se inicia a 30ª rodada. Noutro jogo da noite, o Sampaio Corrêa quer manter bela reação ao visitar o desesperado e vice-lanterna Londrina.

Depois de superar a Ponte Preta, por 3 a 0, fora de casa, o Mirassol chegou a 43 pontos, em décimo lugar. E aparece logo abaixo do adversário CRB, que está em nono com 45 pontos após vencer o Guarani por 1 a 0, em Maceió (AL). Quem fecha o G-4 é o Juventude, com 50 pontos.

Dentro de casa, o Mirassol já disputou 14 partidas, com retrospecto positivo: sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Já o CRB, como visitante, soma cinco vitórias, um empate e oito derrotas, também com 14 jogos no total. A partida entre os dois será realizada, a partir das 19h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Um pouco mais tarde, às 21h30, Londrina e Sampaio Corrêa jogarão no Estádio do Café, no norte do Paraná. O Londrina amarga a vice-lanterna (19º), com 21 pontos, após ser goleado pelo Sport por 4 a 0. Já são sete jogos sem vencer, sendo cinco derrotas. Em casa, soma 14 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Depois de ficar 11 jogos sem vencer, sendo oito empates seguidos, o Sampaio Corrêa transformou a situação incômoda em reação. Com vitórias diante de Chapecoense, por 2 a 0, e Vila Nova, por 2 a 1, agora está há dez jogos sem perder, em 13.º lugar com 34 pontos, seis a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 28.

Fora de casa, o Sampaio Corrêa acumula duas vitórias, seis empates e seis derrotas em 14 jogos. O time busca quebrar outro jejum, pois não vence como visitante desde 8 de julho, quando fez 1 a 0 no Tombense. Desde então foram cinco empates e uma derrota.

A 30ª rodada seguirá com jogos até domingo. Os líderes Vitória e Sport entram em campo na sexta-feira. No dia seguinte, os confrontos diretos pelo G-4, Juventude x Criciúma e Guarani x Novorizontino, são os destaques.

O sábado ainda terá o duelo paulista entre Ituano e Botafogo, além da Ponte Preta, que visita o ABC. A rodada só acabará no domingo, com mais dois jogos.

CONFIRA OS JOGOS DA 30ª RODADA:

QUINTA-FEIRA

19h

Mirassol x CRB

21h30

Londrina x Sampaio Corrêa

SEXTA-FEIRA

19h

Avaí x Sport

21h30

Vitória x Tombense

SÁBADO

15h30

Juventude x Criciúma

17h

Guarani x Novorizontino

Ituano x Botafogo

18h

ABC x Ponte Preta

DOMINGO

15h45

Vila Nova-GO x Chapecoense

18h

Ceará x Atlético-GO