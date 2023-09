Textor anuncia treino aberto do Botafogo e pede apoio: 'Parece que o mundo está contra a gente'

Preocupado com o momento ruim do Botafogo em campo, o americano John Textor, dono da SAF do clube carioca, quer ver a torcida mais perto do time nesta reta final do Brasileirão. O líder disparado da tabela não somou um ponto sequer ao longo do mês de setembro e viu os rivais se aproximarem na classificação.

Por isso, Textor anunciou um treino aberto no Engenhão, no Rio de Janeiro, para a manhã de sábado, a partir das 10h - os portões serão abertos às 9h30. Ele fez o convite em vídeo feito por ele mesmo, de Nova York. "Eu sei que esse ano parece que o mundo está contra a gente, especialmente nos últimos tempos. Você sabe, talvez possa ser, mas honestamente, eu acho que muitas pessoas estão aqui pela gente", disse o americano.

"Nós só podemos confiar uns nos outros. Nós temos que trazer o campeonato para casa, para nossa família, com o mesmo amor e apoio que vocês mostraram durante todo ano. Tem a música que ficou famosa e diz 'vou te apoiar até o final'. Bom, é isso que nós temos que fazer", declarou.

No mesmo vídeo, Textor demonstrou apoio ao técnico Bruno Lage, que ainda não encontrou a melhor formação para o Botafogo desde que chegou ao clube, no início de julho. "Vocês sabem, vai ser difícil. Eles (os rivais) estão vindo atrás da gente, mas nós vamos fazer isso, com seu apoio, amor e com trabalho duro do técnico Bruno, do nosso estafe do futebol, o time. Eles mostram seu amor por vocês todos os dias no campo de futebol. Vocês sabem que eles estão trabalhando duro. Continuem lutando, continuem apoiando e amando esse time."

O time carioca vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão - quatro, se incluir a Copa Sul-Americana na conta. Não vence desde o fim de agosto. A sequência ruim cobrou o seu preço. A vantagem na tabela, que chegou a ser de tranquilos 13 pontos, caiu para sete, em relação ao vice-líder Palmeiras (51 a 44).

O Botafogo volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Goiás, no estádio Engenhão.