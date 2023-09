Torcida do Palmeiras 'invade' Argentina e dança tango com hino do time

O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors nesta quinta-feira pela partida de ida das semifinais da Copa Libertadores. Desde o início desta semana, a torcida palmeirense já enche as ruas da Argentina, onde acontece o jogo, e tenta transformar o espaço à sua vontade. Com uma onda alviverde, os torcedores até adaptaram o hino do clube para uma versão tipicamente argentina: o tango.

Na quarta-feira, o consulado de torcedores do Palmeiras em Buenos Aires organizou um encontro no bairro de San Telmo, famoso por seu apelo turístico. Em um bar, a torcida alviverde descontraiu e se familiarizou com o país, antes do jogo decisivo pela Libertadores. Os próprios donos do espaço fizeram questão de que os brasileiros se sentissem confortáveis.

Durante uma apresentação de tango, gênero de dança a par e um estilo musical tradicional da Argentina, os organizadores do evento pediram para que tocassem um arranjo do hino palmeirense, para que uma dupla de dançarinos acompanhasse. O conjunto Palacio Tango, responsável pela apresentação, é um dos mais famosos da Argentina.

Segundo informações do canal ESPN, muitos dos palmeirenses que estiveram presentes em San Telmo ainda não tinham ingressos para a partida contra o Boca Juniors, em La Bombonera. A tendência é que muitos se encontrem nos bares do país para acompanhar a partida à distância.

A partida de ida das semifinais da Libertadores acontece nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (horário e Brasília). O Palmeiras busca seu quarto título da competição continental. Em 2018, enfrentou o Boca Juniors também nesta fase da competição e foi eliminado.