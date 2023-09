Veteranos da seleção de vôlei encaram Maracanãzinho como trunfo do Brasil no Pré-Olímpico

De olho na vaga para a Olimpíada de Paris-2024, os veteranos da seleção brasileira masculina de vôlei apostam nas memórias e no apoio da torcida para confirmar a classificação no Pré-Olímpico, a ser disputado no ginásio Maracanãzinho, a partir de sábado. Foi no mesmo local que Bruninho, Lucão e Lucarelli conquistaram a medalha de ouro nos Jogos do Rio-2016, diante da festa da torcida brasileira.

"A sensação é incrível, com a recordação de momentos que ficaram eternizados. Os momentos mais bonitos da minha carreira foram aqui dentro. Os Jogos Olímpicos foram sem dúvida o momento mais incrível da minha carreira, e poder sentir de novo essa energia é incrível. A gente espera que o público venha, nos apoie, porque é um grande sonho nosso garantir essa vaga para os Jogos Olímpicos aqui, e a gente está muito motivado para essa competição", afirmou o capitão Bruninho, nesta quinta-feira.

O ouro obtido em 21 de agosto de 2016 também está fresco na memória de Lucarelli. "Voltar ao Maracanãzinho com certeza me remete aos Jogos Olímpicos de 2016, e a gente está voltando justamente com o objetivo de ir aos Jogos Olímpicos. Espero que os anjos do Maracanãzinho, que nos abençoaram com o título em 2016, nos abençoem e a gente possa ir muito bem nesse classificatório e conquistar a vaga para 2024", brincou o ponteiro.

O Brasil vai disputar o Pré-Olímpico no Grupo A, ao lado de Catar, República Checa, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália. Pelo formato de disputa, de pontos corridos, garantirão vaga na Olimpíada apenas os dois primeiros colocados. A seleção estreará no sábado, contra o Catar.

"O Maracanãzinho só traz recordações maravilhosas. A gente teve o auge das nossas carreiras aqui dentro. A gente tinha a torcida a nosso favor, apoiaram o tempo todo, e isso ajudou a gente bastante. É sempre gostoso poder voltar a esse ambiente e recordar o que foi vivido aqui dentro", comentou Lucão.