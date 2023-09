Guilherme Arana deseja força para Caio Henrique e comemora volta à seleção brasileira

Pouco mais de um ano após sofrer grave lesão no joelho e ver o sonho de disputar uma Copa do Mundo ser adiado, o lateral-esquerdo Guilherme Arana está de volta à seleção brasileira. Foi convocado nesta quinta-feira para substituir Caio Henrique, cortado por também romper os ligamentos do joelho. O jogador do Atlético-MG mandou uma mensagem de apoio ao atleta do Monaco e celebrou o retorno.

No ida 8 de setembro, de 2022, após exames de imagem, foi confirmado que Arana tinha rompido os ligamentos e teria d ser operado. O lateral chorou muito não poder defender o País no Mundial do Catar, em dezembro. Tinha chances até de ser titular. Ele volta agora podendo ter sequência na preparação para a Copa do Mundo de 2026 com as lesões de Caio Henrique e Alex Sandro, da Juventus.

Arana volta para disputar a vaga de titular com Renan Lodi, utilizado por Fernando Diniz nas duas primeiras partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Bolívia e Peru. Desta vez os jogos são contra a Venezuela, dia 12, em Cuiabá, e Uruguai, dia 17, em Montevidéu.

"Após a lesão, foram momentos complicados, um período bem difícil. Somente quem esteve ao meu lado sabe tudo o que passei para superar a frustração de não ter ido para a Copa e também para me recuperar bem e voltar, ainda mais forte. Mas aqui estou, firme e bem focado. E, hoje, pra alegrar as nossas vidas, recebemos a notícia de que voltarei a realizar o meu sonho, que é vestir a camisa amarela e representar o nosso país", comemorou Arana.

O lateral fez questão de lembrar de todos que o apoiaram neste momento difícil até a volta por cima. "O sentimento é o melhor possível e não dá pra expressar essa sensação apenas com palavras. Gostaria de agradecer à minha mulher, meus pais, familiares e amigos, que me ajudaram a seguir adiante e foram fundamentais para eu enfrentar e vencer inúmeros desafios", afirmou.

Ainda falou sobre todo o respaldo que teve do Atlético-MG. "Ao Galo e torcedores, obrigado por todo o suporte e carinho. Vocês são importantes na minha carreira e esse retorno à seleção é algo maravilhoso. Também queria agradecer de forma especial ao departamento médico e físico do clube, que estiveram comigo do começo ao fim e, sem o trabalho desses profissionais, nada seria possível. Obrigado, obrigado, obrigado", celebrou.

Apesar da felicidade pela convocação, Arana fez questão de confortar Caio Henrique, com problema semelhante ao seu e por pelo menos oito meses longe dos gramados. "Eu também quero expressar, do fundo do meu coração, o meu sincero carinho e apoio ao Caio Henrique. Espero que ele tenha a melhor recuperação possível e que, muito em breve, retorne aos gramados. Fique firme, pois irá superar esse momento."