Londrina vence Sampaio Corrêa e põe fim a jejum de sete jogos na Série B

O Londrina ganhou fôlego na luta para deixar a zona de rebaixamento. Na noite desta quinta-feira, o time paranaense venceu o Sampaio Corrêa, no Estádio do Café, pelo placar de 1 a 0. O jogo foi válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Londrina voltou a celebrar os três pontos após sete jogos e garantiu o sexto triunfo na competição.

Agora, o Londrina chegou aos 24 pontos e diminuiu a distância para o Avaí, que é o primeiro time fora do zona de rebaixamento, para seis. O time se mantém no 18º lugar da tabela e ainda divide a degola com ABC, Tombense e Chapecoense. O Sampaio Corrêa manteve os 34 pontos e ficou na 13ª colocação, podendo perder posições com o complemento da rodada.

O Londrina começou a primeira etapa tomando conta das ações do jogo, inibindo o Sampaio Corrêa de sair ao ataque para criar boas oportunidades. Aos 19 minutos, o time da casa abriu o placar. Após cruzamento de Lucas Mendes e desvio da defesa, Paulinho Moccelin recebeu livre na grande área e finalizou na saída de Luiz Daniel.

Atrás do placar, o time maranhense até tentou dar o ar da graça, mas esbarrou na própria falta de criatividade. O Londrina, que já estava em vantagem, teve chances para ampliar, mas parou nos problemas de pontaria e nas participações do goleiro Luiz Daniel.

Em busca do empate, o Sampaio Corrêa começou o segundo tempo chegando com perigo. Logo aos cinco minutos, Vitinho cruzou para o desvio de Ytalo. A bola passou perto da trave defendida por Lucas Frigeri. A resposta do Londrina aconteceu apenas aos 18 minutos, quando Gustavo Salomão aproveitou sobra e finalizou para fora.

Com a vantagem, o Londrina escolheu abaixar as linhas e se defender até o final da partida, superando a pressão do Sampaio Corrêa e ficando com os três pontos no Estádio do Café, após um segundo tempo de poucas emoções.

O Londrina volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Mirassol, às 19h30, no Estádio José Maria de Campos Maia. No sábado (dia 7) será a vez do Sampaio Corrêa receber o Novorizontino, às 17h, no Castelão de São Luís.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

LONDRINA - Lucas Frigeri; Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Gustavo Salomão; João Paulo, Rodrigo (Luan Freitas) e Ariel (Garraty); Paulinho MOccelin, William Barbio (Peu) e Iago Dias (Zé Vítor). Técnico: Roberto Fonseca.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Mateus Pivô, Ícaro, Gustavo Henrique e Pará; Mikael (Claudinei), Ferreira (Vinícius Alves), Neto Paraíba (Riquelmo) e Robinho; Vitinho (Nadson) e Ytalo (Jô). Técnico: Fernando Marchiori.

GOL - Paulinho Moccelin, aos 19 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Frigeri, Lucas Mendes, João Paulo, Rodrigo e Ariel (Londrina); Mateus Pivô e Pará (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).