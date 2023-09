Neymar presenteia seleto grupo com chuteira pelos 78 gols na seleção

Neymar continua presenteando os amigos com sua nova chuteira. Na quinta-feira, o ex-jogador e senador Romário usou as redes sociais para agradecer o presente dado pelo atual camisa 10 da seleção brasileira. O calçado criado pela Puma, patrocinadora do atleta, é em comemoração a marca de 78 gols pelo Brasil.

"Acordei hoje e me deparei com esse grande presente enviado pelo @neymarjr e pela Puma. A chuteira NJR78 Future foi criada para homenagear os 78 gols feitos por esse brabo com a camisa da Seleção Brasileira. Foram feitos 78 pares dessa chuteira para serem enviados às pessoas que influenciaram o Neymar a quebrar o recorde de gols de Pelé em partidas oficiais pela nossa Seleção. Parabéns, jogador! Fiquei muito feliz e orgulhoso ao receber esse presente. Obrigado pela lembrança. Desejo sempre muito sucesso, que você continue quebrando recordes e, principalmente, realizando seus sonhos. Fica na paz", disse Romário em suas redes sociais.

Romário não foi o único a receber um exemplar da chuteira. Também através das redes sociais, Rafaella, irmã do craque da seleção brasileira, também comemorou o fato de ter recebido uma das 78 chuteiras feitas em comemoração.

"Você é a tradução perfeita do amor e bondade de Deus comigo. E não importa quantas vezes eu venha te falar isso, você mais do que ninguém sabe o quanto esse sentimento é real", disse Rafaella em postagem em seu Instagram.

Companheiros na seleção brasileira, Éder Militão e Rodrygo também receberam a chuteira comemorativa da Puma. Nos stories de seu Instagram, o atacante do Real Madrid não escondeu a alegria que tem por Neymar ao chamar o camisa 10 do Brasil de ídolo.

Revelado no mesmo período que Neymar e defendendo o Flamengo desde 2019, Gabigol foi o único jogador do futebol brasileiro a receber um exemplar da chuteira comemorativa e também agradeceu ao ex-companheiro de Santos.