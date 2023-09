Geromel celebra estar 100% recuperado de lesão e revela sonho de aposentadoria no Grêmio

Pedro Geromel deve ser uma das novidades do Grêmio diante do Fortaleza, pelo Brasileirão, neste sábado, no Castelão. Depois de voltar diante do Cruzeiro após 308 dias fora e ser substituído ainda no primeiro tempo, sofrendo nova lesão muscular, o zagueiro comemorou estar 100% recuperado e à disposição de Renato Gaúcho. Com contrato só até o fim do ano, ainda fez juras de amor ao clube, no qual pretende terminar a carreira.

"Estou muito contente de estar aqui (dando entrevista coletiva) e estar à disposição do Renato (Gaúcho, técnico). Estou 100% recuperado da minha lesão, mas se serei titular ou não, tem que perguntar para o Renato", afirmou o jogador, feliz da vida por estar livre dos problemas musculares.

O treinador gaúcho pode descansar alguns titulares por causa do Grenal da rodada seguinte, e Geromel seria utilizado na vaga de um dos zagueiros que estão atuando com frequência. Nada, porém, de transparecer que o pensamento já está no rival do estado.

"Ainda não pensamos no Grenal. Não adianta pensar lá na frente e não focar no próximo jogo. Estamos 100% focados para a partida contra o Fortaleza", afirmou Geromel, que elogiou bastante o adversário. "Vem fazendo anos excelentes, está na semifinal da Sul-Americana com muitos méritos. Temos de estar focados e colocar em prática o que treinamos."

Sobre o futuro, o defensor revelou que ainda não negocia uma possível renovação, mas a depender de sua vontade, não deixa o clube tricolor. "Minha vontade é de seguir no Grêmio, já falei que quero me aposentar aqui. Ainda não conversamos sobre renovação, mas quero, sim, permanecer."