Kevyson mostra ansiedade por 1º jogo como profissional do Santos na Vila: 'Ótima sensação'

Grande surpresa de Marcelo Fernandes na escalação do Santos contra o Bahia, o jovem lateral-esquerdo Kevyson, de somente 18 anos, não esconde a ansiedade por fazer o segundo jogo pelo time profissional, e o primeiro na Vila Belmiro lotada. Domingo a equipe recebe o Vasco e o garoto espera ser mantido na equipe.

Kevyson está defendendo as cores do Santos desde o ano passado, quando foi contratado do Athletico-PR para atuar na equipe sub-20. Na primeira experiência, conquista do Paulista da categoria. Foi um dos destaques do time de base e logo ganhou a promoção.

"É uma ótima sensação ser um Menino da Vila. Ainda tenho bastante para evoluir, e meus companheiros me ajudam muito nisso. Tento evoluir a cada dia, principalmente na parte defensiva. É um privilegio atuar nesse time, com grandes companheiros", afirma o garoto, já imaginando a "estreia" na Vila Belmiro.

"Um novo desafio. Primeira vez que jogo no principal com a Vila Belmiro lotada. Vamos fazer nosso trabalho em busca da vitória. Estou me preparando também muito a parte emocional, para contribuir com a equipe da melhor forma possível", diz.

Com o esquema de três zagueiros, Kevyson ganha bastante liberdade para atacar. E, desta maneira, arrancou elogios pela apresentação nos 2 a 1 diante do Bahia. Ele não esconde a felicidade com a reviravolta rápida em sua carreira.

"É a realização de um sonho tudo que vem acontecendo. Já venho me preparando há muito tempo para essa situação. Gosto muito de atuar também como ala pra ter a liberdade de atacar, pois sempre fui um lateral ofensivo. O professor Marcelo está acreditando no meu trabalho e me dando confiança, e agradeço muito a ele por isso."