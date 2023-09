Sport marca no fim, empata com o Avaí e não assume a liderança da Série B

No duelo de opostos, o Sport lutou até o fim e conseguiu o empate contra o Avaí, já aos 50 minutos, nesta sexta-feira, na Ressacada, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate com gosto de vitória, o time pernambucano não assumiu a liderança, ficando a um ponto do Vitória. Já os catarinenses perderam a chance de ganharem fôlego na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, o Sport segue na vice-liderança, agora com 54 pontos e seguirá mais uma rodada no G-4 da Série B, abrindo quatro pontos do quinto colocado. O Avaí permanece ameaçado pelo rebaixamento, aparecendo como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 31 pontos, a três da Chapecoense.

O duelo começou a mil por hora. Com 27 segundos, o Avaí já estava a frente do placar. Pressionando a saída de bola do Sport, Gabriel Poveda aproveitou a falha da defesa e tocou para Giovanni, que chegou finalizando para marcar. A resposta do time visitante veio de imediato. Jorginho pegou a sobra e cruzou para Peglow empatar, aos quatro minutos.

O duelo seguiu quente, com as duas equipes se revezando no ataque. Jean Lucas teve a chance de colocar os donos da casa à frente novamente, mas chutou para fora. Do lado visitante, Jorginho recebeu de Love, bateu forte, mas Igor Bohn defendeu. O Avaí era mais agressivo quando subia ao ataque e conseguiu a vantagem aos 36. Jean Lucas cruzou e a bola desviou em Rafael Thyere, que acabou marcando contra.

Na segunda etapa, o Avaí por pouco não marcou outro gol relâmpago, mas Rafael Gava chutou para fora. Poveda estava livre na área. Com mais qualidade, aos poucos o Sport foi crescendo na partida em busca do empate. Felipe arriscou de fora da área e Igor Bohn defendeu no canto. Na cobrança de escanteio, Sabino pegou a sobra e acertou o travessão. Vendo o adversário melhor, o técnico Eduardo Barroca recuou o time do Avaí, colocando três zagueiros em campo e buscou explorar o contra-ataque.

Mesmo assim, a pressão do Sport seguiu mais perigoso. Felipinho arriscou de longe e Igor saltou para espalmar. Na reta final, a partida ficou nervosa e ganhou contornos de ataque contra defesa, ainda mais com a expulsão de Felipinho, que deixou o Avaí com um a menos. O Sport tirou proveito. Após cobrança de escanteio, Fabrício Daniel ficou livre na área e empatou a partida, aos 50.

O Sport volta a campo daqui dez dias, quando encerra a 31ª rodada, na segunda-feira, às 20h, contra a Ponte Preta, na Ilha do Retiro, na capital pernambucana. O Avaí atua no sábado, às 17h, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 2 SPORT

AVAÍ - Igor Bohn; Thales Oleques, Roberto, Jonathan Costa e Natanael (Cortez); Wellington, Giovanni (Felipinho) e Rafael Gava (Felipe Bastos); Jean Lucas (Alan Costa), Willian Pottker e Gabriel Poveda (Waguininho). Técnico: Eduardo Barroca.

SPORT - Dênis; Rosales (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Felipe (Fábio Matheus) e Jorginho; Labandeira (Edinho), Peglow (Diego Souza) e Vagner Love (Fabricio Daniel). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Giovanni, com um minuto, Peglow, aos quatro e Rafael Thyere (contra), aos 36 minutos do primeiro tempo. Fabricio Daniel, aos 50 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Willian Pottker, Wellington e Roberto (Avaí); Jorginho e Fábio Matheus (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Felipinho (Avaí).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - RS 95.625,00.

PÚBLICO - 5.205 total.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).