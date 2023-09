Grêmio vai ao Castelão enfrentar os reservas do Fortaleza e de olho na vice-liderança

De olho na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Fortaleza, neste sábado na Arena Castelão, a partir das 16h, pela 25ª rodada. Animado pela vitória por 1 a 0 em cima do Palmeiras, o time gaúcho espera aproveitar também a diminuição de foco do adversário, que disputa a semifinal da Copa Sul-Americana diante do Corinthians e deve escalar um time reserva.

O Grêmio é terceiro colocado com 43 pontos, um atrás do Palmeiras (44) e tentando diminuir a diferença para o líder Botafogo, com 51. O técnico Renato Gaúcho tem importantes retornos e alguns desfalques. O zagueiro Pedro Geromel e o volante Carballo foram liberados pelo departamento médico e estão aptos para atuar. Assim como, o zagueiro Kannemann que cumpriu suspensão na rodada passada e também está de volta.

Na lateral-esquerda, a dúvida gira em torno de João Pedro e Fábio, que vem se revezando na posição. Por outro lado, o atacante Luan sentiu um desconforto muscular e ficou em Porto Alegre em tratamento. Outros três jogadores estão fora. O meia Villasanti está suspenso, enquanto zagueiro Rodrigo Ely e o lateral-esquerdo Cuiabano estão com lesões musculares e ficarão de fora nas próximas rodadas.

Apesar das mudanças, Renato ainda acredita que o Grêmio possa brigar pelo título. "Sempre falei que nunca deixamos de lado a briga pelo título. Enquanto houver chance vamos correr atrás. Impossível é uma palavra muito forte, impossível não existe no meu vocabulário."

O Fortaleza sonha em ir à final da Copa Sul-Americana. Empatou o jogo de ida das semifinais contra o Corinthians por 1 a 1, em São Paulo, e vai disputar o segundo jogo na terça-feira, dentro da Arena Castelão. A situação no Brasileiro é confortável, estando em oitavo lugar, com 38 pontos.

Com a cabeça na Sul-Americana, o técnico Juan Pablo Vojvoda decidiu poupar os principais jogadores do Fortaleza, já que está bem posicionado na tabela de classificação do Brasileirão. O comandante já não poderia contar com a presença de três jogadores, por motivos distintos. Após receberem o terceiro cartão amarelo, o goleiro João Ricardo e o volante Zé Welison estão suspensos.

Quem também fica de fora, mas por ordem contratual, é o atacante Guilherme. Emprestado pelos gaúchos, o ponta entra na lista de ausências, tendo o argentino Imanol Machuca como substituto. No gol quem ganha a oportunidade é Fernando Miguel, que jogou apenas as quatro primeiras rodadas do Brasileiro.

A defesa terá uma linha de quatro, com Dudu e Gonzalo Escobar nas laterais, além de Marcelo Benevenuto e Tobias Figueiredo no miolo de zaga. O meio-campo será formado por Lucas Sasha, Pedro Augusto e Calebe, responsável pela criação. O trio de ataque, além de Machuca, vai ter Yago Pikachu e Thiago Galhardo, substituindo Marinho e Lucero, respectivamente.