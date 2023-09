Série B tem dois confrontos diretos pela zona de acesso

Dois confrontos diretos pelo G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro são os destaques, neste sábado, pela continuidade da 30ª rodada. O Guarani recebe em Campinas o Novorizontino, num duelo paulista, enquanto em Caxias do Sul, o Juventude pega o Criciúma.

Vindo de duas vitórias em casa, diante de Ceará (4 a 1) e ABC (2 a 1), atualmente com 51 pontos, o Novorizontino estará no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partir 17h. Diferente do rival que vem de duas vitórias seguidas, o Guarani vem de derrota por 1 a 0 para o CRB, em Maceió (AL), sendo o quinto colocado, com 50 pontos.

Mais cedo, às 15h30, Juventude e Criciúma jogam no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com 50 pontos, os donos da casa iniciaram a rodada como primeiro time dentro do G-4, ficando na frente do Guarani no número de vitórias: 15 contra 14. Já o clube catarinense é sexto com 48 pontos, mas vem de derrota por 3 a 1 em outro duelo direto contra o Atlético-GO.

Outros dois jogos estão previstos. Sem vencer há quatro jogos, a Ponte Preta irá até Natal (RN) para visitar o lanterna ABC, no Frasqueirão, às 18h, de olho na reabilitação para voltar a abrir distância da zona de rebaixamento. No momento, o time campineiro é 15º com 33, cinco na frente da zona de rebaixamento. O adversário é lanterna com apenas 16 e praticamente rebaixado à Série C.

Às 17h, Ituano e Botafogo-SP fazem outro duelo paulista no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Ambos estão na parte intermediária da tabela. Com 39 pontos, o time de Ribeirão Preto é 12º colocado, enquanto o rival vem logo abaixo com 33 na 14ª posição.

A 30ª rodada da Série B será encerrada com mais dois jogos no domingo. Focados em seguir na cola do G-4, o Vila Nova recebe a ameaçada Chapecoense, no Serra Dourada, enquanto outro goiano, o Atlético-GO, visita o Ceará.

CONFIRA OS JOGOS DA 30ª RODADA:

Sábado

15h30

Juventude x Criciúma

17h

Guarani x Novorizontino

Ituano x Botafogo-SP

18h

ABC x Ponte Preta

Domingo

15h45

Vila Nova x Chapecoense

18h

Ceará x Atlético-GO