Mano Menezes é desfalque do Corinthians no clássico com o São Paulo; entenda o motivo

Mano Menezes será desfalque do Corinthians no clássico com o São Paulo neste sábado, no Morumbi. O treinador, contratado na quinta-feira, está suspenso por causa de cartões recebidos no Brasileirão quando ainda era treinador do Internacional. Com isso, a primeira partida do técnico na terceira passagem pelo clube será apenas na próxima terça-feira, frente ao Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana.

Contratado para o lugar de Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes vai ter que esperar mais alguns dias para estrear mais uma vez pelo Corinthians. Apesar de ter feito preparação para o clássico deste sábado, os cartões amarelos recebidos pelo treinador ainda em junho deste ano impedem que ele esteja em campo no Morumbi. Desta forma, o auxiliar técnico Sidnei Lobo deve assumir o time durante os 90 minutos.

O Corinthians chega para a partida deste sábado pressionado e com a atenção dividida. No Brasileiro, apesar dos 30 pontos e do 11º lugar, o time ainda não abriu uma vantagem confortável com relação a zona de rebaixamento e a preocupação com o desempenho do time existe na torcida. Olhando para a temporada, a equipe terá na próxima terça-feira o jogo de volta pela semifinal da Copa Sul-Americana com o Fortaleza e precisa da vitória fora de casa para ser finalista.

A diretoria vê a semifinal da Sul-Americana como grande prioridade da equipe neste momento da temporada. Desta forma, é provável que a equipe de Mano esteja repleta de reservas como Mosquito, Matheus Bidu, Giuliano e Felipe Augusto.