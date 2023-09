Alan Ruschel marca e Juventude derrota Criciúma em confronto direto pelo G-4 da Série B

O Juventude consolidou seu lugar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado, ao vencer confronto direto com o Criciúma, por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 30ª rodada.

A vitória deixou o Juventude na terceira posição, com 53 pontos. Dois a mais que o Novorizontino, quarto colocado, mas que ainda jogará na rodada. Já o Criciúma ficou em sexto lugar, com 48 pontos, desperdiçando a chance de encostar no grupo dos quatro primeiros colocados.

A partida começou movimentada e com bola na rede logo no primeiro minuto. Após cruzamento da direita, Gabriel Taliari desviou para o gol. Contudo, na checagem do VAR, a arbitragem viu a posição irregular de Tite dentro da área e anulou o lance, mantendo o placar no 0 a 0.

Apesar do susto inicial, o Criciúma não se intimidou e também propôs seu jogo no ataque. E assustou aos 31, quando Fabinho recebeu na esquerda e cruzou para Marquinhos Gabriel cabecear na rede pelo lado de fora. Uma partida muito igual e empate justo até o intervalo.

No segundo tempo, os times voltaram no ataque e o Juventude abriu o placar. Aos sete minutos, David cruzou da esquerda e Alan Ruschel cabeceou cruzado no canto esquerdo do goleiro Gustavo. O gol animou o time gaúcho, que seguiu com postura ofensiva para aumentar a vantagem.

A desvantagem forçou o Criciúma a se expor mais na partida. E o time catarinense pressionou. Aos 35, após escanteio, Rodrigo subiu alto e cabeceou para defesa de Thiago Couto. No minuto seguinte, João Carlos chutou, a bola desviou na marcação e novamente Thiago Couto fez a defesa.

A pressão do Criciúma seguiu até o final, sendo que a última chance aconteceu aos 46, quando Neílton finalizou sem direção para fora, decretando a vitória do Juventude.

O Juventude volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Tombense, às 15h30, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). O Criciúma receberá o Vitória às 18 horas do domingo, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 0 CRICIÚMA

JUVENTUDE - Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer (Emerson Santos), Vini Paulista (Luis Mandaca), Jadson, David (Ruan) e Tite (Nenê); Gabriel Taliari (Rafael Furtado). Técnico: Thiago Carpini.

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan (Claudinho), Rodrigo, Walisson Maia e Hélder; Arilson (João Carlos), Marcelo Hermes, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel (Neílton); Fabinho e Lohan (Tiago Marques). Técnico: Cláudio Tencati.

GOL - Alan Ruschel, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Irmer, Luis Mandaca e David (Juventude); Jonathan, Rodrigo, Neílton, Lohan e Cláudio Tencati (Criciúma).

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$ 50.920,00.

PÚBLICO - 14.213 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).