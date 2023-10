Flamengo supera Bahia, volta a vencer e espanta crise após saída de Sampaoli

O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo sem o técnico Jorge Sampaoli, o time carioca bateu o Bahia por 1 a 0 no Maracanã, neste sábado, com gol do atacante Pedro, de pênalti. A vitória aproxima o time de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e afasta um pouco a pressão em cima do elenco que não conquistou nenhum título em 2023 e foi vice-campeão da Copa do Brasil no último final de semana.

A vitória na abertura desta 25ª rodada leva o Flamengo aos 43 pontos, entrando provisoriamente no G-4, mas aguardando os demais jogos do final de semana. O clube vinha de dois jogos sem vencer na competição: empate com o Goiás e derrota para o Athletico-PR. Em crise, o Bahia segue na zona de rebaixamento, com 25 pontos.

No próximo sábado, às 21 horas, o Flamengo volta para São Paulo enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 26ª rodada. O clube ainda vai avaliar a situação de Pedro e Bruno Henrique, que saíram de campo queixando-se de dores. Também no sábado que vem, o Bahia viajará para pegar o Goiás no estádio Hailé Pinheiro, às 16 horas.

No primeiro jogo do Flamengo sem Jorge Sampaoli, a missão de comandar as estrelas cariocas ficou para Mario Jorge, treinador do sub-20 na Gávea. O interino não pôde contar com Arrascaeta, que ainda sente dores na coxa esquerda, e manteve Gabriel Barbosa no banco de reservas, reforçando o meio-campo com Erick Pulgar e Thiago Maia.

Do outro lado, Rogério Ceni, com a difícil missão de salvar o Bahia do rebaixamento, voltou ao Maracanã com uma formação ofensiva: três atacantes e dois volantes. Antes de a bola rolar, a torcida do Flamengo protestou nas arquibancadas ecoando o grito de "vergonha, time sem vergonha", uma semana após perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo.

Mesmo com menor posse de bola, as primeiras oportunidades do jogo foram do Bahia. O time trocava passes em velocidade pelo meio e sempre encontrava um jogador em liberdade se infiltrando no meio da marcação flamenguista. Rossi trabalhou para evitar o revés no Maracanã e apareceu em pelo menos duas oportunidades.

Em campo, o Flamengo tinha dois adversários: além do Bahia, o elenco lutava contra o nervosismo, que crescia conforme a pressão aumentava nas arquibancadas. Foram diversos erros de passe e faltas de ataque, que minavam as principais oportunidades de abrir o placar do time da casa.

A grande chance carioca apareceu apenas na reta final do primeiro tempo. Ayrton Lucas pegou a sobra de Bruno Henrique pela esquerda e jogou na frente, mas foi derrubado por Yago Felipe. O árbitro prontamente indicou pênalti, porém o VAR ajustou a infração como falta fora da área. Na cobrança, Pulgar mandou a bola no travessão.

Se na primeira etapa faltou emoção, o começo do segundo tempo mudou o panorama do confronto. Com apenas um minuto de jogo, Gerson aproveitou uma falha incrível de Vitor Hugo e sairia frente a frente com Marcos Felipe, mas Kanu parou o lance com falta. Savio aplicou cartão amarelo, mas o VAR recomendou revisão e alterou o lance para vermelho.

A expulsão do zagueiro do Bahia alterou o rumo da partida - e aumentou o barulho da arquibancada no Maracanã. Com 10 minutos, Gilberto tentou afastar a bola da grande área, mas acertou na sola de Bruno Henrique. Pênalti marcado para o Flamengo. Depois de muita reclamação baiana, Pedro cobrou e abriu o placar no Rio de Janeiro.

Com um jogador a menos, o Bahia já não conseguia mais fazer a mesma pressão na saída de jogo flamenguista e aos poucos o time da casa tomou o controle da partida. Aos 27, Bruno Henrique subiu mais alto do que a marcação e testou sem força. Com dores, o goleiro Marcos Felipe saltou com muito esforço para espalmar.

Na única chegada de perigo dos baianos no segundo tempo, aos 31, Biel puxou um excelente contra-ataque pelo meio e serviu Luciano Juba. O atacante jogou na frente e ganhou na corrida de Fabrício Bruno, mas perdeu a passada e bateu no meio do gol, sem força, deixando fácil para o goleiro Rossi jogar para escanteio.

O Flamengo caiu de rendimento com as entradas de Gabriel, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, mas manteve-se com a posse de bola. A torcida do Flamengo, que viveu com tantas frustrações na temporada, comemorou a vitória no Maracanã como um alento para os próximos meses.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 0 BAHIA

FLAMENGO - Rossi; Wesley (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Luiz Araújo), Erick Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Pedro (Gabriel) e Bruno Henrique (Everton). Técnico: Mario Jorge (interino).

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cândido (Vitor Jacaré); Rezende, Yago Felipe (Acevedo) e Thaciano; Ademir (Luciano Juba), Everaldo (Gabriel Xavier) e Rafael Ratão (Biel). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Pedro, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Maia (Flamengo); Rezende e Yago Felipe (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Kanu.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF-Fifa).

RENDA - R$ 2.268.412,50.

PÚBLICO - 43.393 pagantes (46.472 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).