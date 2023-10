Guarani vence de virada e rouba o lugar do Novorizontino no G-4 da Série B

A briga pelo acesso à elite nacional continua quente na Série B do Campeonato Brasileiro. No duelo direto da 30ª rodada, o Guarani superou o Novorizontino, de virada, por 2 a 1, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e tirou o rival paulista do G-4, o grupo de acesso à primeira divisão.

Com a vitória, o time da casa chegou a 53 pontos e aparece agora em quarto lugar, desbancando o Novorizontino, que soma 51 e caiu para a quinta colocação.

O duelo direto por uma vaga no G-4 começou intenso. Logo aos 7 minutos, o Novorizontino surpreendeu o Guarani e abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Pegorari fez grande defesa em cabeceio de Ronaldo, mas César Martins foi lá e aproveitou o rebote para marcar. O gol desestabilizou os donos da casa. Desorganizado, o time de Novo Horizonte foi para cima e quase ampliou com Douglas Baggio. Aos poucos, o técnico Umberto Louzer conseguiu organizar o Guarani.

Conseguindo manter a posse da bola, o time de Campinas começou a frequentar mais a área adversária e arriscar mais ao gol. João Victor, de fora da área, acertou a trave. Depois, Bruno José serviu Derek, que finalizou da intermediária. A bola desviou no meio do caminho, ganhou altura e encontrou Georgemy, empatando o duelo aos 32. Na reta final, as duas equipes encontraram dificuldades e ficaram refém de lançamentos longos. Com as defesas sendo protagonistas, o primeiro tempo terminou empatado.

A segunda etapa voltou morna. O Guarani tinha mais posse de bola, mas não conseguia construir as jogadas. O time de Campinas ficou refém de lançamentos longos e de bolas aéreas. Após cobrança de escanteio, Bruno José ficou com a sobra, finalizou mascado e a bola desviou em Derek, mas César Martins tirou o gol de cima da linha. O Novorizontino não tinha pressa na partida. O resultado de empate era de agrado dos visitantes. Focado em se defender, buscaram explorar o contra-ataque.

Derek chegou a marcar o segundo para o Guarani, mas, após revisão no VAR, o gol foi anulado, por falta do atacante na origem da jogada. Aproveitando o bom momento, os donos da casa viraram, aos 36. João Victor pegou a sobra de fora da área e mandou colocado, para explodir o Brinco de Ouro. Daí para frente o jogo se inverteu. O Novorizontino tentou buscar a reação, mas encontrou o Guarani fechado. Já nos acréscimos, Pegorari fez grande defesa para garantir a vitória.

Na próxima rodada, o Novorizontino visita o Sampaio Corrêa, no sábado, às 17h, no Castelão, em São Luís (MA). Também no sábado, porém às 18h, o Guarani tem outro confronto direto, desta vez contra o Vila Nova, no mesmo Brinco de Ouro.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 X 1 NOVORIZONTINO

GUARANI - Pegorari; Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa (Gustavo França), Matheus Bueno (Lucas Araújo) e Bruninho (Régis); Bruno José, João Victor (Wenderson) e Derek (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

NOVORIZONTINO - Georgemy; Adriano Martins, César Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane (Joãozinho), Marlon e Reverson (Roberto); Douglas Baggio (Rômulo), Aylon (Felipe Marques) e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - César Martins, aos 7 minutos, e Derek, aos 32 minutos do primeiro tempo. João Victor, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Baggio (Novorizontino); Diego Matheus (Guarani).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP-Fifa).

RENDA - R$ 168.900,00

PÚBLICO - 8.134 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).