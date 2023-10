ABC volta a vencer após três meses e complica situação da Ponte Preta na Série B

Depois de três meses, o lanterna ABC voltou a se reencontrar com a vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. No duelo pela 30ª rodada, neste sábado, o time potiguar superou a Ponte Preta por 2 a 0, no estádio Frasqueirão, em Natal, e complicou a vida dos paulistas na tabela. Ramon foi o autor do gol da terceira vitória do ABC na competição.

Com o resultado, o ABC segue afundado na última colocação, agora com 19 pontos. Já a Ponte continua em 15º lugar, com 33 pontos e pode ver a distância para a zona de rebaixamento cair de cinco para dois pontos caso a Chapecoense vença o Vila Nova no domingo.

Em busca de uma reação, o ABC começou pressionando no ataque. Aos 5 minutos, os donos da casa já haviam desperdiçado pelo menos duas grandes chances dentro da área. Aos poucos, o time paulista começou a equilibrar as ações. Controlando a posse de bola, a Ponte Preta invertia as jogadas, mas não conseguia finalizar com êxito.

Após um início empolgante, o passar do tempo mostrou o motivo das duas equipes estarem brigando na parte de baixo da tabela. Sem conseguir chegar mais na área, o ABC não conseguia trocar passes e assistia a Ponte Preta ditar o ritmo da partida. Apesar do controle, o time visitante era inofensivo no ataque. Sem criatividade, também pouco fez para incomodar o goleiro potiguar e a primeira etapa terminou com um sonolento 0 a 0.

Na segunda etapa, a Ponte Preta voltou mais a fim de jogo, mas o panorama pouco se alterou. O ABC seguiu sem trocar muitos passes, enquanto os visitantes tinham uma posse de bola nula, sem muita efetividade. A qualidade da partida era tão baixa, que os goleiros eram meros figurantes dentro de campo, praticamente sem serem exigidos. Não é à toa que ABC e Ponte Preta dividem o posto de pior ataque da Série B.

Em meio a muitos erros, o ABC tirou um gol da cartola. Daniel ajeitou de cabeça e Ramon virou bonito para estufar as redes, aos 27. O lance alterou os ânimos na partida. A Ponte foi para cima, mas, desorganizada, pouco criou, ao não ser uma cobrança de escanteio que quase virou um gol olímpico. Fechando, o ABC ampliou aos 46. Após chutão da defesa, Thonny Anderson serviu Paulo Sérgio, que bateu na saída do goleiro, para sacramentar a vitória potiguar.

A Ponte Preta encerra a 31ª rodada, quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, na outra segunda-feira (3), às 20h. Já o ABC atua na quinta-feira, às 19h15, contra a Chapecoense, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

ABC 2 X 0 PONTE PRETA

ABC - Michael; Alemão, Habraão (Daniel), Fabrício (Jhonnathan) e Gedeilson; Nathan, Ramon e Andrey (Paulo Sérgio); Matheus Anjos (Thonny Anderson), Maycon Douglas (Anderson Cordeiro) e Wallyson. Técnico: Argel Fuchs.

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe (Weverton), Mateus Silva, Edson e Artur (Mailton); Léo Naldi, Feliphinho, Souza (Lucas Nathan) e Elvis (Paulo Baya); Paul Villero (Igor Torres) e Eliel. Técnico: Pintado.

GOLS - Ramon, aos 27, e Paulo Sérgio, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Felipe e Edson (Ponte Preta); Fabricio, Alemão e Jhonnathan (ABC).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 21.420,00.

PÚBLICO - 1.432 torcedores.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).