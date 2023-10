Lateral Rafinha diz que vai se aposentar em 2024: 'Já está decidido'

O lateral-direito Rafinha voltou a falar sobre aposentadoria, neste sábado, após a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, por 2 a 1, no Morumbi. Desta vez, porém, o experiente jogador não hesitou em afirmar que vai abandonar os gramados em 2024, sem apontar uma data específica.

"Eu já vivi grandes emoções na minha carreira. Minha assessoria fica mandando eu fechar a boca sobre aposentar, mas é a realidade. Eu vou parar no ano que vem, já está decidido. Sou um privilegiado por viver esses momentos, jogar no meu time de coração", disse Rafinha, na saída de campo, em entrevista ao canal Premiere.

O jogador de 38 anos tem contrato com o São Paulo somente até o fim do ano. Mas o clube já indicou interesse em renovar o vínculo do lateral por mais uma temporada. Rafinha chegou ao clube no início de 2022 e, na semana passada, obteve sua primeira conquista pelo time, ao levantar o troféu da Copa do Brasil. Até então, tinha no currículo os vices do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, ambos no ano passado.

Neste sábado, ele exaltou o grande momento vivido pelo São Paulo, que vem de título, de vitória no meio de semana e, neste sábado, triunfo num clássico. "Temos que deixar a euforia com o torcedor, estávamos vindo de maus resultados no Brasileirão. Graças a Deus conseguimos uma vitória na quarta. O (técnico) Dorival Júnior falou para gente concentrar no Brasileiro, nosso time é muito forte."

Sobre o desempenho do São Paulo, Rafinha celebrou a virada no Morumbi. "Hoje fizemos um grande jogo. Saímos atrás, o Corinthians é uma grande equipe, mas é clássico. (O resultado) foi importante. Tivemos chances de fazer mais gols. É preciso parabenizar todo mundo."