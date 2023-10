Cruzeiro e América-MG buscam reabilitação em clássico no Mineirão

O clássico entre Cruzeiro e América-MG será um dos destaques da sequência da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, os rivais se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em situação bem diferente, mas com o mesmo objetivo de se recuperarem após derrotas. No primeiro turno, os cruzeirenses golearam por 4 a 0 na Arena Independência.

Na última rodada, o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, que o deixou com 29 pontos, na segunda metade da tabela, ligando o alerta para a zona de rebaixamento. Agora busca uma vitória como mandante, o que não ocorre há cinco rodadas, em que acumulou quatro empates e uma derrota.

O técnico Zé Ricardo deve fazer alterações. Na defesa, conta com o retorno do zagueiro Luciano Castán, que fará dupla com Neris. No ataque, Gilberto não vem bem e o treinador deve promover uma mudança para atuar com um falso camisa nove. Assim, Nikão e Arthur Gomes disputam a vaga para formar o trio ofensivo junto com Bruno Rodrigues e Wesley.

Uma boa notícia fica por conta do meia Matheus Pereira, que está recuperado de lesão, mas deve começar no banco de reservas. O lateral Wesley Gasolina também está aprimorando a parte física após cirurgia no joelho, há sete meses, mas ainda não deve retornar.

Zé Ricardo lamentou a última derrota, mas espera vencer diante da torcida. "Sentimos a última derrota, mas faz parte da sequência. Vamos trabalhar e temos a expectativa de reencontrar a torcida para voltar a vencer dentro de casa."

Há três jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas, para Red Bull Bragantino, por 2 a 0, e Vasco, por 1 a 0, o América estacionou nos 17 pontos e amarga a 19ª colocação. Terminou a última rodada com nove pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como visitante, ainda não venceu nenhuma, somando quatro empates e sete derrotas em 11 jogos.

O técnico Fabián Bustos terá vários problemas para montar a escalação do América-MG. O zagueiro Iago Maidana e o atacante Felipe Azevedo foram expulsos direto no jogo com o Vasco, enquanto o meia Martínez levou o terceiro cartão amarelo. Todos foram titulares.

No setor defensivo, Éder deve ser a opção. No meio-campo, Daniel Borges e Javier Méndez disputam a vaga e, no ataque, Pedrinho desponta como favorito. Outra baixa deve ser o meia Rodrigo Varanda, que vem sentindo dores no joelho. Se não tiver condições, Cazares e Benítez são opções.

Bustos, apesar da situação do time, elogiou as atuações recentes. "Nos últimos cinco jogos, só não jogamos bem contra o Bragantino. Nos outros quatro jogamos com intensidade, lutamos, brigamos, conseguimos dominar o rival em algum momento, o rival também nos dominou, mas competimos bem. Vamos seguir lutando."