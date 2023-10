Santos recebe Vasco para melhorar rendimento em casa em duelo direto contra o rebaixamento

Em duelo direto contra o rebaixamento no Brasileirão, Santos e Vasco entram em campo neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada. Em crise e ainda sem um novo treinador, o time paulista quer os três pontos para deixar a zona da degola e também para melhorar seu rendimento dentro de casa.

O Santos começa a rodada na 18ª e antepenúltima posição da tabela, com apenas 24 pontos (média de um ponto por rodada). E parte desta fraca campanha pode ser atribuída às dificuldades que o time vêm enfrentando diante de sua torcida. No Brasileirão deste ano, a equipe paulista tem seu pior rendimento na Vila Belmiro na chamada era dos pontos corridos.

Em 12 jogos disputados na Vila Belmiro no campeonato até agora, o Santos mais empatou do que ganhou: foram quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. Além disso, registrou o mesmo número de gols marcados e sofridos: 18.

O desempenho abaixo do esperado em casa vem mantendo o Santos em baixa também nas últimas semanas. O time vem de apenas duas vitórias nos últimos nove jogos, incluindo um doloroso revés por 3 a 0 diante do Cruzeiro e uma derrota para o então lanterna América-MG.

Parte do problema também está na constante mudança no comando do time. Ainda sem definir quem será o novo treinador da equipe, a diretoria continua com o interino Marcelo Fernandes, auxiliar técnico da comissão fixa, neste domingo. Ele é o quinto técnico, entre efetivados e interinos, a comandar o Santos neste Brasileirão.

Para o duelo deste domingo, Fernandes deve ser cauteloso e repetir a escalação do último jogo. A vitória sobre o Bahia, fora de casa, foi uma das raras boas atuações do time nos últimos meses. Assim, o esquema tático com três zagueiros é a tendência principal. A formação deu maior solidez à defesa e também mais opções para o ataque.

A constância, maior desafio do Santos no ano, será ainda mais importante neste domingo porque terá pela frente um rival em ascensão. Após frequentar as diferentes posições da zona de rebaixamento, o Vasco parece ter se encontrado no Brasileirão.

São três vitórias consecutivas, duas delas decisivas por ser contra rivais diretos contra a queda e um triunfo em clássico com o Fluminense. Nas últimas semanas, o time sofreu apenas uma derrota em oito jogos, para o vice-líder Palmeiras. A boa sequência fez a equipe carioca deixar a zona da degola.

O Vasco começou a rodada na 15ª posição, duas acima da zona do descenso, com 26 pontos. Portanto, se perder o chamado "jogo de seis pontos" para o Santos, pode até terminar a rodada de volta à zona de risco.

A boa recuperação vascaína é atribuída pelos próprios jogadores à chegada do técnico Ramón Díaz, que desembarcou no clube em julho, mas somente em setembro começou a colher bons resultados.

"Com certeza a chegada do Ramón foi muito importante para a gente. Eu acho que com a experiência dele, a comissão também, eles puderam agregar algumas coisas que talvez estivessem faltando para nós", afirmou o goleiro Léo Jardim. "Muitas vezes quando tem a troca de comissão muda todo o ambiente. Eles souberam aproveitar bem essa mudança. Todo mundo se equiparou de novo para aproveitar o espaço."

Ramón Díaz deve aproveitar as vitórias recentes para manter a escalação do Vasco, sem surpresas para este domingo. No primeiro turno, o Santos levou a melhor sobre o time carioca, por 1 a 0, no estádio de São Januário.