Jorge Martín vence GP do Japão de MotoGP marcado por chuva e bandeira vermelha

Após vencer a corrida sprint e largar na pole, Jorge Martín confirmou o final de semana perfeito ao levar o Grande Prêmio do Japão de Moto GP, que teve a sua prova encurtada por causa da chuva. A organização ainda tentou uma retomada, após a bandeira vermelha, mas as condições perigosas inviabilizaram um recomeço e confirmaram o triunfo espanhol. Francesco Bagnaia e Marc Márquez completaram o pódio.

"Tive consciência quando entrei nos boxes depois da segunda bandeira vermelha. Foram momentos de muita tensão. Estou contente de que nada aconteceu, porque as condições eram muito ruins. Não dava para ver nada e chovia demais. Estou muito contente com a minha primeira vitória na chuva na vida", disse o espanhol.

Essa foi a terceira vitória de Jorge Martín no ano, que chegou aos 316 pontos no campeonato, apenas três atrás do italiano Francesco Bagnaia, acirrando ainda mais a briga pelo título mundial de pilotos. Este também foi o primeiro pódio de Marc Márquez no ano.

"Etava comprometido em conquistar um bom resultado hoje. Quando começou a chover, me coloquei atrás de Pecco para entender se parava ou não. Nós paramos juntos e saí muito bem. Consegui entender as condições e pude me colocar na frente. No final, era muito difícil e perigoso continuar. Precisava tentar ganhar. Não estava no meu limite, pois, na água, se você busca o limite, cai. Estava muito concentrado em vencer" afirmou Jorge Martín.

Na madrugada deste domingo, os pilotos fizeram a largada com os pneus secos, mas a chuva começou a cair logo na primeira volta. Não demorou para que todos optassem pelos pneus de chuva. Jorge Martín vinha fazendo uma corrida cautelosa, até que assumiu a liderança na sexta volta, com grandes ultrapassagens. Bagnaia estava logo atrás, mas a corrida passou a ficar perigosa por causa da força da chuva.

Após 12 voltas completadas, a direção de prova acionou a bandeira vermelha. Ainda houve uma tentativa de retomada, até que o espanhol fosse declarado o vencedor do GP do Japão.

Apesar do segundo lugar, Bagnaia saiu satisfeito do Japão." bandeira vermelha foi no momento exato, estava tendo muito aquaplaning e ficando bem perigoso. É verdade que o Jorge tirou pontos, mas estou feliz porque solucionamos muitos problemas e hoje demos um passo adiante muito importante" disse.

Os pilotos voltam às pistas no próximo dia 15, para o Grande Prêmio da Indonésia, que acontecerá em Mandalika.