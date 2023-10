Barcelona volta a tentar contratação de Gabriel Moscardo, do Corinthians; entenda negociação

Na mira dos europeus desde que se consolidou no Corinthians, Gabriel Moscardo voltou a ser pauta no velho continente neste fim de semana, mesmo não enfrentando o São Paulo no último sábado, 30, por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No início de setembro, o Barcelona fez as primeiras sondagens pelo meio-campista, e agora, segundo o jornal espanhol Sport, começará as movimentações por sua contratação, lideradas por Deco, ídolo e diretor do clube.

Moscardo completou 18 anos no último dia 28, ou seja, ele já pode ser negociado com equipes do exterior. O atleta corintiano, segundo o veículo, se encaixa no perfil que os catalães procuram, pois tem bom entendimento de jogo, técnica e mentalidade. E não só o Barcelona se "apaixonou" por ele: o Chelsea chegou a fazer uma proposta na casa de 21 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões em conversão direta), mas o Corinthians recusou. A expectativa é de que a investida blaugrana seja com valores mais altos.

Naturalmente, a torcida não deseja que o jogador saia, principalmente se levar em conta que o clube pode disputar a Libertadores de 2024 caso ganhe a Sul-Americana ou reaja no Campeonato Brasileiro, mas os cenários financeiro e político pesam contra a permanência. O Corinthians precisa equilibrar suas contas e não há um candidato claramente favorito para vencer as eleições de novembro, e a única certeza é a de que o atual mandatário, Duílio Monteiro Alves, não pode se reeleger, ou seja, haverá mudanças na diretoria.

Junto a uma possível necessidade do Corinthians de lucrar com a transferência, está a influência de Deco. O brasileiro naturalizado português conhece bem o mercado do País e já observa Moscardo há algum tempo, antes mesmo dele começar a ganhar espaço com Vanderlei Luxemburgo, hoje ex-técnico da equipe. O antigo jogador o considerava um "talento escondido" e tentou levá-lo à Espanha entre maio e junho, quando ele ainda fazia parte do time sub-20.

Ainda não há informações sobre quando o Barcelona oficializará uma proposta e nem dos valores. A tendência é que as negociações se intensifiquem nos próximos meses e o clube catalão tente contar com o jogador para dezembro ou janeiro, na janela de meio de temporada europeia. Moscardo fez 16 jogos pelo Corinthians até o momento e deve estar em campo no confronto decisivo com o Fortaleza, em 3 de outubro, pela volta das semifinais da Sul-Americana.