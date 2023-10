Juventus faz jogo apático, empata com Atalanta e fica em 4º lugar no Campeonato Italiano

A Juventus deu brechas para Inter de Milão e Milan dispararem na liderança do Campeonato Italiano ao ficar no empate sem gols com a Atalanta neste domingo, no Atleti Azzurri d'Italia Stadium, pela sétima rodada. Apática, a 'Velha Senhora' contou com a grande atuação do goleiro Szczesny para evitar a derrota.

Szczesny, inclusive, recuperou-se de um desempenho ruim na derrota por 4 a 2, diante do Sassuolo, na quinta rodada do Campeonato Italiano. Com isso, confirmou um ponto importante para a Juventus, que chega a 14, atrás de Inter de Milão (18), Milan (18) e Napoli (14). A Atalanta ficou em quinto ,com 13.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. A Atalanta teve a posse de bola, mas não conseguiu transformar a superioridade em lances promissores e encontrou extrema dificuldade em passar pela defesa da Juventus. Aos 15 minutos, Zappacosta recebeu dentro da área, mas chutou rente à trave.

A Juventus demorou até conseguir contragolpear o adversário. Isso aconteceu apenas aos 35, quando Moise Kean chutou rasteiro, após uma bela jogada individual, e fez o goleiro Musso fazer uma defesa espetacular para levar o 0 a 0 para o intervalo.

O segundo tempo continuou sendo de pouca inspiração. Apática, a Juventus passou a assistir a Atalanta jogar. Mas a melhor chance veio em uma cobrança de falta de Muriel, aos 29. Ele colocou no ângulo, mas Szczesny se esticou todo para salvar.

O goleiro fez defesas decisivas para impedir que o Atalanta chegasse ao gol nos minutos finais. O time da casa ainda pressionava, mas a Juventus se fechou defensivamente e conseguiu evitar a derrota.

Ainda neste domingo, Udinese (17º) e Genoa (11º) empataram por 2 a 2. Já o Bologna (8º) fez o dever de casa ao derrotar o Empoli (19º) por 3 a 0.