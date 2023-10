Marcelo Fernandes é efetivado como treinador do Santos após goleada sobre o Vasco

Após a goleada sobre o Vasco por 4 a 1, o Santos efetivou o auxiliar técnico Marcelo Fernandes como treinador do time. A decisão foi revelada pelo próprio técnico na entrevista coletiva pós-jogo, na Vila Belmiro. O triunfo deste domingo tirou o Santos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Internamente, o Gallo conversou comigo e ele confirmou, sim. Sou o treinador do Santos hoje", disse Fernandes, referindo-se a Alexandre Gallo, coordenador técnico do clube. Fernandes pertence à comissão técnica permanece do time e, neste Brasileirão, é o quinto treinador a comandar a equipe paulista.

Neste domingo, o novo técnico santista liderou a equipe pela segunda partida consecutiva. Ele assumiu o time, ainda de forma interina, na rodada anterior, quando o Santos venceu o Bahia por 2 a 1. Assim, tem dois jogos e duas vitórias no comando da equipe da Vila Belmiro.

Fernandes substituiu Diego Aguirre, demitido no dia 15 de setembro depois de apenas cinco partidas no cargo. Trata-se da quinta vez que o auxiliar assume o comando do time na gestão do presidente Andres Rueda. Entre diversas idas e vindas, Fernandes havia deixado o Santos em julho do ano passado, mas retornou em agosto deste ano, assim que a direção santista demitiu o técnico Paulo Turra.

Inicialmente, havia a expectativa de que Fernandes mais uma vez teria um período tampão no comando do time, enquanto a diretoria buscava um técnico de fora. Até o início da semana, Fábio Carille era o mais cotado para assumir a função, que já executara entre 2021 e 2022.

Agora com novo status, Fernandes terá como seu primeiro grande desafio à frente do time o clássico com o Palmeiras, na próxima rodada. O jogo contra o vice-líder do Brasileirão está marcado para o domingo que vem, dia 8, no Allianz Parque, em São Paulo.